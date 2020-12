Cómo disfrutar del evento astronómico del año sin dañarnos la vista

Se acerca el evento más esperado del año, el eclipse solar y nadie quiere perdérselo, pero debemos estar atentos a los cuidados que se deben tener para poder disfrutarlo sin sufrir daños permanentes e irreversibles en nuestros ojos; es por eso que RSM habló con Karina Gianone médica oftalmóloga para que explique los cuidados que hay que tener.

Foto archivo RSM

“Lo principal es no hacer una visualización directa del eclipse en ningún momento, aún con los anteojos” explicó Karina y agregó que “es preferible elegir la observación indirecta mediante cámaras oscuras.”

Desde principio de año se sabe, y espera, el eclipse solar que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre y que se podrá ver desde Perú, Bolivia, Chile, Uruaguay, Paraguay y Argentina. El lugar donde mejor se podrá ver, es en el norte de la Patagonia Argentina, donde la Luna ocultará totalmente al Sol, lo que hará que se oscurezca el ambiente, haciéndose “de noche” en pleno día y es por eso que es mucha la expectativa que genera en la región.

En este sentido la especialista explico que “si lo vas a mirar con los anteojitos, hay que tener en cuenta que deben cumplir con ciertas normas de las ISO que son las normas de estandarización internacional y es la número 2230.” Además, enfatizó “Las alteraciones lumínicas que produce el sol a nivel de la retina son irreversibles.”

La recomendación más importante es que “si lo vas a mirar, no lo hagas de forma directa” y que en el caso de los niños si no toleran los anteojos “que directamente no lo miren, meterlos en casa y que lo vean por internet o por el noticiero.”

Foto de archivo Planetario Galileo Galilei

La médica, Karina Gianone, que trabaja en Junin de los Andes en el CIMEF (MP 3619/ME 1783) manifestó que “luego del fenómeno es muy probable que aumenten las consultas”, y que el daño a la retina no es solo por el eclipse, sino que “ocurre en cualquier momento en el que uno mire el sol, lo que pasa es que habitualmente nadie se sienta a mirarlo.”

Finalmente, Gianone, derrumbó algunos mitos y aseguró que “tanto los telescopios, como los prismáticos no sirven como elemento protector si no tienen los vidrios adecuados para mirar el sol, lo mismo que las antiparras de los constructores, o las máscaras de los soldadores, que no todas sirven.”

Instrucciones para armar tu propia cámara oscura:

video Planetario Galileo Galilei