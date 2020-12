Para la Asociación Hotelera Gastronómica estamos preparados para una apertura mayor del turismo

La Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes difundió un comunicado con declaraciones de su presidente, Agustín Roca, en las que, con relación al fin de semana largo indica: “la ocupación fue del 40%: respondimos muy bien desde lo sanitario y demostramos que podemos trabajar responsablemente”.

“En alojamientos no tuvimos ocupación del 100% porque no podemos vender la ocupación plena. Y del porcentaje que tenemos permitido (aforo) no tuvimos el 100%: el aforo en este momento es de 50%, y no lo alcanzamos”, remarcó.

A su vez, Roca aclaró que “hay muchos establecimientos que no abrieron y que están apuntando a enero”, y si bien valoró la incipiente apertura, consideró que “no nos podemos entusiasmar demasiado y tenemos que seguir trabajando de cara al verano”.

En ese sentido, se refirió al eclipse que será el 14 de diciembre y afirmó que “la expectativa que teníamos cambió muchísimo: antes de la pandemia pensábamos en un éxito total y ahora no creemos que vaya a venir mucha gente”.

Por último, Roca se refirió a la actividad del sector gastronómico durante el fin de semana largo, y destacó que “se cumplieron los horarios y los protocolos, y demostramos que podemos cumplir y trabajar”.