La Cámara de Comercio, Industria y Turismo local solicitó al Deliberante no aplicar incrementos fiscales ni tributarios

Mientras se continúa trabajando en el Concejo Deliberante, en el proyecto de ordenanza para la actualización de la tarifaria y el presupuesto 2021 presentada por el Ejecutivo local, desde la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de nuestra ciudad, sus integrantes enviaron una misiva a los concejales, solicitando no aplicar «para el año 2021 incrementos fiscales ni tributarios porque sería una señal de que no han comprendido por lo que se está pasando», expresaron.

Foto: Leo Casanova – RSM

La carta que fue presentada en mesa de entradas del Concejo Deliberante este miércoles expresa lo siguiente:

«Atentos a que se aproxima la definición del presupuesto 2021, ordenanza fiscal y Tributaria, apelamos a ustedes a que tengan plena consideración de la situación de todos los rubros que conforman el ámbito comercial, hotelero, gastronómico y de Turismo».

Explican además que «el panorama no es alentador, estamos ante la presencia de un agotamiento de recursos económicos generalizado. En el peor de los casos la ausencia total o mínimos registros de ventas, muchos se han endeudado, nuestra producción ha disminuido francamente lo cual conlleva a necesitar por lo menos 1 año para pensar en retomar el flujo de ventas».

«Está claro que un amplio número de contribuyentes tendrá que poner al día las cuentas con el municipio porque así es la rueda del desarrollo, pero esta vez el primer eslabón que es el comercio y la industria han agotado sus medios, gastado ahorros o gastado un préstamos que solventó alquileres para no cerrar.

Con el propósito de mitigar los perjuicios provocados por la pandemia del Covid19, proponemos:

• Suprimir ciertas tasas municipales (Replicando la dinámica del Municipio de Capitán Sarmiento-Buenos Aires).

• Condonar intereses devengados.

Estas acciones incluso han impactado tan positivamente a la ciudad bonaerense, que han aumentado la cobrabilidad, por ende la recaudación».

Para finalizar el planteo de los empresarios es claro: «Por lo expuesto solicitamos a ustedes no apliquen para el año 2021 incrementos fiscales ni tributarios porque sería una señal de que no han comprendido por lo que se está pasando, apelamos a su buena fe y esperamos contar su apoyo».

Cabe mencionar que días atrás cuando los miembros del departamento de Hacienda fundamentaron ante los concejales el proyecto, indicaron que algunos ítems no sufrieron actualización desde el año 2016. Es decir que en cuatro años los valores quedaron congelados por decisión de la gestión anterior que tenía al actual intendente Saloniti al frente de la secretaría de Hacienda.

En ese sentido, la concejal Aquin, de Juntos por el Cambio, se expresó ante esta solicitud y el tratamiento de la tarifaria. «Estamos trabajando respecto de este proyecto que el departamento de Hacienda envió al recinto. Hay algunos cuestionamientos porque entendemos que hay ítems que de aplicar dicha tarifaria aumentaría de manera importante los impuestos, tanto en los comerciantes como en el sector privado», indicó.

«Venimos con reuniones con los miembros del Ejecutivo, estudiando cada ítem para tener un panorama de cuánto aumenta. Son varios temas a tener en cuenta y si nos guiamos por la inflación declarada por el Estado nacional, la misma no supera el 30%, y acá en algunos casos hay aumentos que van del 50 al 200%», finalizó diciendo la concejal.

Por su parte, en la misma línea que Aquin, el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Winkelman, explicó que «estos temas debemos analizarlos bien. Por ahora no hay acuerdo en el aumento dela tarifaria de la manera en que fue presentada. Estamos estudiando la situación porque entendemos que en este escenario en el que aún no hubo una reactivación en todos los sectores, hay que considerar todo para que las actualizaciones no afecten de lleno el bolsillo de nuestros vecinos».