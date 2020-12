Sobre Ruedas: “Hoy venís y encontrás el neumático del vehículo que sea dentro del parque automotor argentino”

Diego Timpanaro tiene 47 años, es Ingeniero en Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, y Técnico Superior en Telecomunicaciones y Electrotécnico. De joven, en Buenos Aires, y por su formación técnica, trabajó en reconocidas empresas como la Planta de fabricación de Neumáticos FATE, en el área de mantenimiento eléctrico, en Telefónica de Argentina, en el laboratorio de ensayos de equipos de telecomunicaciones, en MAPFRE ART, ocupando el cargo de Responsable del área de Prevención del interior del país, para lo cual viajaba por toda la Argentina auditando empresas, realizando capacitaciones y peritando siniestros. Actualmente es perito del Poder Judicial en toda la zona.

En el año 1999, luego de haber perdido a su hermano en un accidente, muere su padre de una enfermedad terminal, y sumado al estrés laboral, su salud se ve deteriorada y tiene un ACV que lo lleva a tomar algunas de las decisiones más importantes de su vida: le propone matrimonio a Valeria, su entonces novia por casi 9 años, y deciden venir a vivir a San Martín de los Andes.

Es así que ese mismo año, ya instalado en nuestra ciudad, y luego de hacer un estudio de mercado, decidió abrir la Gomería Sobre Ruedas en el mismo lugar donde hoy, después de 21 años, aún sigue emplazada. Además, en esa época continuaba desarrollando su otra profesión para MAPFRE ART en todas las ciudades de la Patagonia. Es aquí donde formó su familia y tuvo a sus hijos Franco y Morena, a quienes vio crecer y lo siguen acompañando junto a su esposa como familia unida que son. Hoy día, y junto a su profesional equipo de trabajo formado por Dario y el Chino, “dos jóvenes excepcionales”, quienes se formaron en estos últimos 5 años junto a él, y siguiendo todos el mismo ritmo, trabajan incansablemente en pos de brindar el mejor servicio posible a sus clientes y amigos.

En diálogo con RSM, Diego comparte su historia: “Siempre me apasionaron los Fierros. Es que mi papá trabajó desde muy joven, y durante toda su vida, en el Automóvil Club Argentino (ACA), en el servicio de auxilio mecánico con los camiones grua. En aquellas épocas, tanto el Turismo Carretera, como en el TC2000, y todas las categorías que corrían en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, el servicio de asistencia de remolque en pista lo hacía el ACA. Yo desde chico ya me colaba con él en el camión, me iba a las carreras y recorría los boxes de los equipos de competición. Y cuando en las carreras el público se quedaba con sabor a poco, salían al final de la competencia a correr con los camiones, y eran un gran espectáculo”, recuerda entre risas y con lágrimas en los ojos.

En Buenos Aires, por su trabajo, que implicaba visitar a todo tipo de empresas, tuvo relación con una reparadora de llantas, una gente amiga, a la que ayudó a montar técnicamente la industria, lo cual le permitió comenzar a tener vínculo con el mundo de las ruedas y con los distintos proveedores y distribuidores de neumáticos. Cuando vino a vivir a San Martín de los Andes, viendo que tener un auto aquí más que un lujo era una necesidad de todos los días, apostó a brindar un servicio en este rubro.

“En el tema de ruedas no había mucho. Y teniendo la veta de la reparadora de llantas, arranqué haciendo eso. Luego sumé la venta de cubiertas, después el servicio de balanceo, de alineación y así fuimos creciendo. En esa época en el rubro gomerías estaban Los González a la vuelta de la YPF del centro, el Ruso Obón, al lado del centro médico Roca, y Don Melo, quien sigue estando aún todavía, pero todos ahí concentrados en el casco céntrico y a poca distancia entre sí. Entonces, y por respeto a todos ellos que ya estaban ubicados en esa zona antes que yo, decidí jugármela haciendo mi propia zona y abrir Gomería Sobre Ruedas en lo que entonces eran las afueras de la ciudad, en Villa Paur”, explica Diego.

Desde sus inicios Sobre Ruedas comenzó con la idea de ser una gomería multimarcas, que pueda brindar opciones para todas las demandas. “Acá en San Martín hay clientes que prefieren una marca de neumáticos por su calidad y prestación, otros que buscan sólo el precio y otros que eligen lo que la situación económica les permite en ese momento; por eso hay que tener de todo y para todos los gustos, con el fin de dar diversidad de opciones y variedad de productos, lo que me llevó tener de todas las marcas y un buen stock de neumáticos y llantas para que el cliente pudiera encontrar un producto acorde a su necesidad o pretensiones”.

Y siempre sostuvo esta política en su negocio, incluso cuando a los tres años de haber abierto lo visitó el presidente en Latinoamérica de Yokohama para proponerle que sea el representante oficial de la marca en la región. “Yo identifico el local como Distribuidor, pero no dejo de comercializar las otras marcas de neumáticos”, reafirma Diego en una de las respuestas dadas al representante de Yokohama.

Timpanaro explica a RSM: “San Martín de los Andes creció y nosotros acompañamos y somos parte de ese crecimiento. Hoy en día tenemos muchos clientes amigos. Somos proveedores de varias aseguradoras de automóviles, de empresas, estancias y particulares; son 21 años trabajando, y que esté uno directamente atendiendo, explicando y asesorando técnicamente es muy valorado por todos aquellos que nos ayudaron a crecer. Yo creo que si durás y creces durante más de 20 años en un negocio, es porque más o menos las cosas las venís haciendo bien”, concluye y sonríe”.

Gomería Sobre Ruedas abre sus puertas todos los días, de lunes a sábado, incluso los feriados, excepto el 1 de mayo y el primero del año. “Estamos orgullosos de nuestro negocio y del camino recorrido, agradeciendo a todos aquellos que nos acompañaron y ayudaron a crecer. Hoy venís a Sobre Ruedas, y encontrás una solución para los neumáticos de tu vehículo, porque nos ocupamos de saber qué vehículo nuevo salió al mercado y con qué medida de cubiertas viene equipado, para tenerlas disponibles en el negocio”, asegura.

En Sobre Ruedas econtrás además un amplio stock en cadenas para barro y nieve, neumáticos para todos los usos y medidas, realizan reparación y recambio de llantas en el acto, brindan servicio de gomería completo, alineación y balanceo computarizado. “El cliente que ya nos conoce sabe que viene y encuentra la solución en un solo lugar, y para aquellos que aún no nos conocen los invitamos a que lo hagan y nos den la oportunidad de ayudarlos”, finaliza Diego.