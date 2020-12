Una luz en el cielo llamó la atención de varios vecinos y algunos aseguran que se trata de un ovni

Ocurrió en la madrugada de este martes, alrededor de la 1:30, cuando algunos vecinos de nuestra ciudad en el cielo observaron como una luz en el cielo comenzó a cruzar por sobre el cerro Comandante Díaz. «No era la luna, ni el tema de los planetas, era algo parecido a un ovni, porque se movía, fueron dos minutos», expresó una vecina.

Foto: Gastón Márquez (Gral. Roca) – Gentileza LM Cipolletti

En nuestra ciudad los vecinos pudieron sacar una foto con el celular en la que no se aprecia con nitidez lo que cuentan haber visto. Sin embargo, en Cutral Co y Plaza Huincul otros vecinos también lo notaron a pesar de las nubes que había en ese momento.

Allí testigos señalaron que la luz fuerte se pudo divisar y que pasó en sentido Sur Norte por casi dos minutos y luego se esfumó.

Esto además fue filmado por trabajadores petroleros que vieron el fenómeno desde Aguada La Arena y lograron filmarlo por varios minutos.

En tanto en General Roca un astrofotógrafo neuquino, Gastón Márquez, capturó también algunas imágenes del paso de esa luz a la que llamó como un ovni por el cielo del Valle. Junto a una colega, Vanina Beatriz Rodrigues, en el Valle de la Luna Rojo, en General Roca, captaron la luz que varió su altura en múltiples ocasiones para, posteriormente, desaparecer en la oscuridad.

«Estábamos mirando al Sureste y le pedí a mi colega que apagara las luces porque venía un auto, que es lo que hacemos siempre en esas situaciones por precaución. Vimos un resplandor impresionante, parecía que venía por el camino al estacionamiento. Ella me decía que era una camioneta, pero estaba cada vez más alto», relató Márquez a LM Cipolletti.

Foto: Vecina sanmartinense que captó el momento que vio la luz en el cielo

«Consideramos que es un ovni por entender que sobrevoló la zona y desconocer de qué se trata. Que lo llamemos ovni no tiene vinculación con seres de otra dimensión o extraterrestres, simplemente con un objeto volador no identificado. Sabemos que no era un drone por la potencia de la luz ni un satélite o una estrella fugaz. Además, cuando desapareció seguíamos viendo destellos en el cielo», detalló Márquez.

Luego de captar las imágenes, el neuquino envió todo el material a Antonio Martín Carrillo, doctor en astrofísica de la Universidad de Dublín, en Irlanda; a Jorgelina Álvarez, pionera de la astrofotografía en la Antártida; y a Denis Martínez, astrónomo aficionado, quien actualmente reside en el balneario Las Grutas, para que realicen las investigaciones pertinentes.