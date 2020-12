Vecinos de Villa Paur resistieron el desalojo de un terreno que ocupan hace casi 20 años

En la mañana de este martes, un numeroso operativo que incluyeron efectivos de la Policía Provincial, miembros del grupo GEOP, Bomberos Voluntarios y hasta una ambulancia del Hospital Dr. Ramón Carrillo, se presentaron en el barrio Villa Paur, más precisamente en calle Nonthué al fondo. El motivo era desalojar un terreno que varias familias ocupan en el mencionado sector, algunos desde hace 19 años.

Foto: Federico Soto – RSM

En comunicación con RSM, Miguel Torres, uno de los vecinos que vive en el lugar, manifestó que «resistimos pacíficamente el desalojo de varias familias. Acá hay siete personas mayores y seis niños. Hay que mencionar que nadie desde el municipio vino a hablar con nosotros. Hago responsable al intendente Saloniti, al director de Vivienda, Marcelo Alveal, a Natalia Vita y Silvia Tello de Desarrollo Social, de todo los que nos pase. Vivimos hace 19 años en el lugar y por un tema inmobiliario nos quieren desalojar».

Torres además explicó que en ningún momento se hicieron presentes las autoridades municipales. «Esperamos que vengan, estaba toda la policía afuera y nunca vino nadie a explicarnos nada. Sí hace algunos días atrás nos propusieron desde Desarrollo Social una ayuda para pagar un alquiler de 8 mil pesos que se puede estirar a 18 mil pesos, pero no es así. Acá hay un negociado inmobiliario encubierto. Ocupamos este terreno hace casi 20 años que era un baldío y porque tenemos una emergencia habitacional como muchas familias en San Martín».

Tras estar por algunas horas los efectivos policiales en el lugar a la espera de desalojar o no, antes de las 9 de la mañana se retiraron del lugar. «Ahora no nos van a desalojar, pero el Comisario con el que yo hablé nos explicó que no será ahora, pero sí más adelante», explicó el vecino.

En el lugar los ocupantes del terreno conmocionados continúan a la espera de llegar a un acuerdo par evitar ser desalojados, sobre todo en estas fechas.

Mientras tanto los vecinos esperan que el Estado se haga presente para conocer cuál será el destino final de las tres familias.

Foto: Federico Soto – RSM

Foto: Federico Soto – RSM

Foto: RSM

En otro orden organizaciones sociales se presentaron en el Concejo Deliberante, donde se aprobó la Emergencia Habitacional en la ciudad, a reclamar por la presencia policial y la decisión de la Justicia de llevar adelante el desalojo. «Queremos que la gente sepa lo que estamos viviendo, el terreno este no era de la inmobiliaria que reclama, acá hubo un negocio que solo sirvió para dejarnos en la calle», indicó Torres.