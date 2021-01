Se presentó la campaña de prevención «Solo Huellas 20/21»

Con el inicio del verano los días se hacen más calurosos y cientos de personas deciden ir a pasar el día en los diferentes lagos, ríos y arroyos y playas que forman parte del Parque Nacional Lanín (PN Lanín). El problema surge cuando no se cumple con las recomendaciones y se pone en peligro la vida.

Por ese motivo que desde PN Lanín, PN Nahuel Huapi, PN Lago Puelo, las provincias de Río Negro y Neuquén, las Municipalidades de San Carlos de Bariloche, Villa la Angostura, Dina Huapi, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Aluminé y la Comisión de Fomento de Villa Traful se lanzó la Campaña de prevención “Solo Huellas 20/21” que refiere a prevención y cuidados al realizar actividades acuáticas dentro de las áreas protegidas y municipios donde hay una gran cantidad de lagos, ríos y arroyos para disfrutar.

La primer recomendación para pasarlo bien sin arriesgarse es “tener en cuenta que en esta región la temperatura del agua es muy baja: oscila entre los 6º y 12º grados” indicaron a través de un comunicado de prensa.

Además señalaron la importancia de cumplir con las siguientes indicaciones:

Ø Usar las playas habilitadas como «balnearios». No sobrepasar la línea de boyado delimitada en los mismos.

Ø No ingresar súbitamente al agua teniendo el cuerpo caliente, ni hacerlo inmediatamente después de haber ingerido alimentos.

Ø Aun sabiendo nadar bien o usando salvavidas, las bajas temperaturas de los lagos y ríos pueden generar alteraciones fisiológicas que pueden llegar a ser fatales.

Ø No tirarse en ríos, arroyos y zonas de desembocadura con cámaras, colchones inflables, colchonetas de agua o cualquier elemento inflable, ya que las corrientes son peligrosas.

Ø Si los niños utilizan elementos inflables deberán hacerlo bajo la supervisión de un adulto y en aquellos lugares en los que sus pies toquen el fondo del agua. Los muelles son sólo para embarco y desembarco de pasajeros. Está prohibido permanecer o zambullirse desde los mismos.







Fotos RSM



Ø Nadar siempre paralelo a la costa.

Ø Conducir la embarcación en los lagos siempre fuera de las zonas de prioridad para Nadadores de Aguas Abiertas.

Ø Al navegar es obligatorio utilizar chaleco salvavidas.

Ø Solo se pude descender en playas habilitadas. Fuera de ellas está prohibido amarrar la embarcación, hacer fuego y acampar.

Ø Tener en cuenta las pautas que establece Prefectura Naval Argentina para la actividad Náutica.

Ø Tener en cuenta la inestabilidad climática, cambios de temperatura y fuertes vientos.

Además es importante recordar la importancia de no estacionar a los costados de las rutas o accesos por donde deben pasar ambulancias, bomberos, el ICE o cualquier otra institución en caso de Incendio o Emergencia ya que se vería afectada la circulación y podría impedir que se llegue hasta el lugar a tiempo.

Finalmente, desde la Administración de PN Lanín, enfatizaron la importancia de cumplir con las indicaciones establecidas para poder disfrutar del verano sin correr riesgos.