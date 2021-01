Cascada Ñivinco, una parada obligada en la Ruta de los Siete Lagos

A casi 64 kilómetros de la ciudad de San Martín de los Andes se encuentra una cascada alucinante que se convierte en una parada obligada para aquellos que les gusta realizar trekking y para los amantes de la naturaleza.

Foto PN Nahuel Huapi

La cascada Ñivinco, se encuentra en pleno Parque Nacional Nahuel Huapi y el paseo a pie resulta ideal para conocer el bosque andino norpatagónico.



Es importante, antes de iniciar la travesía, detenerse un momento en la seccional de guardaparque de Villarino, donde se ofrece información y se registran las salidas de excursión. La casa del guardaparque se encuentra sobre la ruta unos cinco kilómetros al norte de la entrada al sendero, en cercanías del puente sobre el río Pichi Traful.



Una vez finalizadas las formalidades, y de regreso al camino de los Siete Lagos, la cartelería indica un desvío hacia la cascada y unos 20 metros después se encuentra el estacionamiento vehicular.



A partir de ahí, el recorrido continúa a pie y una tranquera da inicio a esta apacible caminata de 45 minutos. El sendero tiene una extensión de aproximada de 4 kilómetros, que ofrece como recompensa entre sus grandes atractivos un pozón de aguas cristalinas de poca profundidad donde es posible refrescarse.



Poco después de iniciar la caminata, hay que cruzar un arroyo que, si bien es angosto y fácil de pasar, te va a obligar a meter los pies en sus frías aguas, muy frías. Si van niños mejor hacerles upa. El sendero lo remontará luego aguas arriba hasta llegar a los saltos, manteniendo el río siempre a un costado.



Foto Bariloche.Org

La vegetación típica de la zona como ñire y cañas colihue parecen cerrarse sobre el camino, aunque a fuerza de machete, se ha mantenido a raya a las fuerzas de la naturaleza.



A medida que vas avanzando, el silencio dejará aparecer el piar de los pájaros y se empezará a distinguir el sonido del agua que nos anuncia la llegada a destino. El chasquido del lecho rocoso del río, que en principio es apenas perceptible, va cobrando intensidad con el andar.



Al llegar al final del sendero, se extiende una pequeña playa de piedras de colores varios y, enfrente, el primero de los quiebres abruptos del terreno, que deja caer una cortina de agua de aproximadamente 10 metros de altura y 40 de ancho.

Foto Bariloche.Org



Una de las grandes características del lugar es que tiene sol hasta última hora de la tarde y en los días de calor suele haber algunas personas disfrutando del lugar, que es muy tranquilo.



Si sos valiente, y el frío no te acobarda, podés darte un baño en la olla de agua que se forma debajo de la cascada y que no es muy profunda. La intensidad en los colores y las truchas terminan de crear el ambiente perfecto para el descanso antes de continuar camino hasta un bellísimo mirador que queda al costado de la cascada.



Para los que estén en buena forma, existe la posibilidad de realizar un tramo bastante más largo y con pendiente más pronunciada, es decir, de mayor dificultad, que conduce a las demás cascadas del río Ñivinco. Pero para los que no deseen ponerse a prueba este primer punto es un excelente lugar para pasar el día en familia.

Foto Bariloche.Org

Para llegar hay que tomar la Ruta Nacional 40, más conocida como la “Ruta de los Siete Lagos”, es dirección a Villa La Angostura y tras un poco más de una hora llegarás al sendero que te lleva a la cascada.



Podes encontrar más información en el portal de Parque Nacional Nahuel Huapi o en la oficina de Turismo de la ciudad ubicada en Av. San Martín y Juan Manuel de Rosas.