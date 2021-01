Así se trabaja en Yuco, una de las playas mas visitadas en San Martín de los Andes

Yuco es una de las playas más visitadas por turistas y residentes durante la temporada de verano. Está dentro del área protegida del Parque Nacional Lanín y allí funciona una seccional, a cargo del guardaparque Esteban Sáez. Después de 12 años de funciones hace dos que trabaja en la seccional, en la que ya vivió cuando era niño porque su padre también era guardaparque. En una entrevista con RSM, Sáez cuenta como es su trabajo en ese lugar.

Foto: Leo Casanova – RSM

RSM: ¿Cambió mucho la península de Yuco, desde cuando eras niño?

Esteban Sáez: Ha cambiado mucho, porque la afluencia de turismo que hay ahora no es lo misma que en el 70 o los 90, cuando vivía con mi padre. Ahora hay mucha gente y la capacidad de la península no es acorde a la promoción que tiene. Las playas no son tan amplias y la gente que viene es muchísima. Lo que está pasando es que mucha gente se queda sin lugar.

RSM: ¿Cómo ves que se cuida la gente en la playa?

E.S.: En principio se hizo cartelería que destaca los protocolos de seguridad y además, cuando vienen llegando los grupos les damos las recomendaciones, pero en general no se cuida la gente, no se mantienen las distancias. En lo que se puede tratamos de dar recomendaciones pero también hay gente que lo toma a mal.

Foto: Leo Casanova – RSM

RSM: ¿Cuántas playas hay acá en la península?

E.S.: Acá hay cinco playas, tres que dan hacia el Este, hacia el lado de San Martín, que son las que están más protegidas del viento y después hay dos playas más hacia el Oeste. Las primeras están más reparadas y las otras dos tienen más sol hacia la tarde.

RSM: ¿Hay un trabajo permanente para mantener las playas?

E.S.: Si, con el área de diseño de cartelería de Parques vamos mejorando toda la península en lo que respecta a señalización y carteles de prevención, además de reacondicionar senderos que se han deteriorado. Tratamos de compatibilizar la conservación con el turismo.

Foto: Leo Casanova – RSM

RSM: ¿Qué servicio le brindan al turista?

E.S.: Nosotros estamos presentes para resolver cualquier tipo de emergencia y responder consultas. La gente se tiene que acercar a la seccional y a través de la radio estación o de internet podemos evacuar las emergencias. También nos apoyamos en el equipo del club ASA, quiénes además de ofrecer servicio de proveeduría y gastronómicas en su carro, colaboran brindando información a los visitantes.

Foto: Leo Casanova – RSM

RSM: ¿Qué se le puede advertir a los visitantes?

E.S.: En general, las recomendaciones de la península son no salirse de los senderos, no traer mascotas y llevarse los residuos. Pero algo importante, también tiene que ver con la manera en que estacionan los autos en la ruta. Es fundamental respetar el espacio para la doble circulación, porque la gente deja el auto sobre las dos banquinas terminan quedando una sola mano para transitar.

Estación Yuco

En la seccional yuco, a 24 kilómetros de San Martín de los Andes el Club ASA está brindando, desde el año pasado un servicio de sanitarios, proveeduría y gastronómico en el que se ofrecen chorizos caseros, hamburguesas y vegetales salteados. De esta manera juntan fondos para la Asociación Civil sin fines de lucro. En este modelo experimental del Parque Nacional Lanín, el club brinda una contraprestación con tareas de limpieza en la playa, en los sanitarios y la administrando en el sector de fogones y parrilla, además de suministrar información a los visitantes con folletería de Parques. Asimismo, desde el club se brindan de manera gratuita juegos tejo, ping pong o de mesa, como el yenga y el ta-te-ti realizados con material reciclado.

El equipo de trabajo está compuesto por socias y socios del club que desarrollan el proyecto. Participan Mauro, Leticia, Leo, Ita, Rodrigo y colaboradores que participan de las escuelas de skate, roller o bici.