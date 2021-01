Cotesma continúa trabajando en llevar fibra óptica a Villa Meliquina

La Cooperativa Telefónica de San Martín de los Andes (Cotesma) sigue avanzando con sus inversiones en toda la región. Este 2021 arranca con un desafío importante a partir del desarrollo de una obra con la que se llegará mediante fibra óptica a Villa Meliquina. La intervención de alta tecnología contempla que parte del tendido de forma subacuático.

Alberto Sánchez, Gerente General de Cotesma, explicó a medios regionales que la obra va a mejorar la calidad con la que actualmente llega el servicio hasta la villa. Actualmente en este lugar viven un poco más de 130 personas durante el año, por lo que se trata de una inversión a futuro para el creciemiento Meliquina.

Por otra parte, destacó que la obra ya comenzó con los trabajos de tendido de fibra óptica desde un nodo de Arsat que se instala junto al destacamento de Gendarmería ubicado en Río Hermoso. El tendido total será de 14km.

El Gerente general explicó que se conectará a la fibra óptica de Arsat que pasa por la Ruta de los Siete Lagos instalando a un nuevo cableado de fibra óptica desde la Ruta Nacional 40 hasta el comienzo del Lago Meliquina, un tramo de 6km. En ese lugar casi de manera artesanal se va sumergir la fibra en el lago para cubrir otros 8 km de red subacuática hasta llegar a la costa de la Villa.

“En la costa del lago vamos a sumergir la fibra, una fibra que se fabricó en China y que le compramos a la empresa Argentina Tecnored. Ellos le plantearon a los fabricantes que se trata de un lago en el que no hay sales, no hay moluscos, no hay depredadores que puedan romper los cables. Por eso resultó ser una fibra liviana la que vamos a utilizar a diferencia de otras que son ´tanques de guerra´ que se mueven con grúas”, especificó Sánchez.

Sobre las cuestiones técnicas inmersión del cableado en el agua que comenzará en marzo cuando el lago baje, el Gerente general de Cotesma asegura: “Nosotros vamos a utilizar una lanchita o balsa de madera y con eso vamos ir bajándola. La fibra tiene que soportar la presión a la que va estar sumergida, que son unos 150 metros aproximadamente, unas 16 atmósferas de presión. Teniendo en cuenta esto se utilizó un tubito de 3 milímetros de acero con el que se protege la fibra para sumergirla”.

Con esta obra imponente se busca mejorar el servicio que por estos días se ofrece. Hay que destacar que actualmente el servicio de internet se proveé a través de cuatro radioenlaces de forma inalámbrica. Debido a su ubicación la estabilidad de la conexión muchas veces depende de factores externos. Con este nuevo tendido se busca eliminar estas dificultades.

Cabe destacar que Cotesma gestionó un Aporte No Reembolsable del Estado Nacional para el desarrollo de esta obra. Con el aporte de ENACOM y el 30% que invierte Cotesma, se cubren la totalidad de esta obra que ronda unos 11 millones de pesos.