Saloniti habló de la situación epidemiológica, los controles, las obras y la vigencia de la ordenanza de alcohol cero

Luego de realizar gestiones en la ciudad de Neuquén, el intendente de nuestra ciudad, Carlos Saloniti, dialogó con RSM sobre varios temas. La situación epidemiológica de la ciudad, los controles, las obras que en los próximos meses llegarán a la ciudad y la importancia de seguir cuidándonos ante el coronavirus.

Foto: Leo Casanova – RSM

Actualmente en la ciudad el aumento de casos positivos de coronavirus hizo que haya un incremento de pacientes graves tanto en el Hospital Dr. Ramón Carrillo como en la Clínica Chapelco. Las muertes de vecinos comenzaron a aumentar y el recurso humano para atender las camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) ya no alcanzan.

En ese sentido, conociendo que la ciudad está al límite con la ocupación de camas UTI, el intendente expresó su visión respecto a la actitud de la comunidad en las últimas semanas.



Carlos Saloniti: Hay que partir de la base que la pandemia no terminó. Hubo algo en la mente de las personas que con la llegada de las fiestas, después de un 2020 para el olvido y que se comenzó a vacunar, generó una especie de relajamiento, como que se veía la luz al final del camino. La luz está, pero falta un montón. Yo no critico a la gente, es decir, se aguantó durante todo el año no hacer nada y en diciembre en San Martín hubo una actitud que tuvo consecuencias.

Además de eso se sumó que empezó a venir gente, tuvimos el primer fin de semana largo, el eclipse, navidad y año nuevo. Yo entiendo que nosotros pasamos de la circulación comunitaria, toda la escena del 2020 y ahora volvimos otra vez a este escenario.

RSM: En vistas de esta realidad que se vive en la ciudad, ¿cuáles son las medidas que comenzaron a aplicar para evitar que la situación sea más grave?

C.S.: Con Omar Gutiérrez ante este panorama que estamos atravesando, trabajamos y gestionamos los refuerzos sanitarios para ampliar las Unidades de Cuidados Intensivos destinadas a atender pacientes con coronavirus de San Martín de los Andes y de Zapala. El problema no son las camas, sino poder tener el recurso humano para atender dichas camas.

RSM: ¿Están los equipos necesarios para dar respuesta a los casos graves que requieran internación?

C.S.: El problema no es la falta de aparatos, sino el recurso humano es el que escasea. Por eso vamos a tener entre 8 y 10 profesionales que podamos reforzar lo que ya venimos manejando. El sistema siempre va a ser insuficiente; la sábana siempre va a ser corta. El problema que tenemos con este virus es que a mayor cantidad de contagios, siempre vamos a estar al límite de camas. Pero también es cierto que nosotros tenemos una ciudad que el motor tiene que ver con el desarrollo turístico. El enero y febrero es ahora. Con estos refuerzos sanitarios que llegarán a la ciudad nos va a permitir a nosotros lograr la oxigenación necesaria para estar tranquilos y poder sobrellevar esta temporada turística que la necesita la gente para trabajar. Te das una vuelta por los comercios y afortunadamente todos están trabajando. Pero sí necesitamos que la gente se cuide.

RSM: Además de las gestiones para reforzar el sistema sanitario local, ¿qué medidas se fueron implementando para lograr que la gente vuelva a tener la actitud que tenía en un principio?

C.S.: Respecto a los turistas, logramos poner en las calles los anfitriones turísticos que están en el centro, en las playas, en los principales lugares, con barbijos, pidiendo a la gente que se cuide. Defensa Civil haciendo permanentemente el monitoreo con el parlante por todos lados para que la gente se cuide y cumpla los protocolos; la Dirección de Bromatología Municipal con los controles en los comercios. Osea estamos trabajando para lograr que la gente tome la conciencia necesaria para evitar que se relaje.

RSM: En los últimos días en las redes sociales hubo denuncias de fiestas clandestinas, ¿cómo se logra poder dar respuesta a dichas denuncias teniendo en cuenta que se observan algunos descontroles también en los comercios?

C.S.: Primero nosotros le pedimos a la gente que nos avise de las fiestas clandestinas o las juntadas de más de 10 personas. Eso es imprescindible para poder dar respuesta a esas cuestiones.

Además estuve reunido con la ministra de Seguridad, Vanina Merlo, para poder reforzar los controles.

Ahora se pudo amoldar toda una vivienda para los efectivos que vengan y que se puedan quedar allí. Nosotros nos vamos a ocupar del tema de asistencia en lo que respecta a comida y demás necesidades para reforzar más los controles.

RSM: Respecto al tema de los controles de alcoholemia, ¿ya rige la ordenanza de alcohol cero?

C.S.: No puedo decir cuándo, pero ya estamos trabajando para que los controles se empiecen a implementar en estos días. La ordenanza ya está promulgada y los controles ya se están definiendo.

Esto permite que Policía de Tránsito se ocupe directamente de esto y el resto puede hacer el trabajo de controlar aquellas cuestiones que tienen que ver con fiestas clandestinas y demás.

Antes de finalizar, Saloniti explicó que «estamos trabajando con el gobernador para poder solucionar el problema del tránsito, además de la travesía urbana, respecto a las rotondas que precisamos. Nosotros junto con Provincia y la gente de la Municipalidad, hacer las rotondas del Callejón de Bello y la rotonda a la altura de la YPF de la Vega. Esto nos permite aminorar la velocidad y evitar accidentes. Ya hice el pedido de financiamiento para estas dos rotondas y contar con dicho presupuesto».