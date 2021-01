Desperfecto de la Cooperativa de Agua generó inundaciones esta madrugada en viviendas de vecinos de Ruca Hue

En la madrugada de este viernes 22 de enero, numerosos vecinos del barrio Ruca Hue se vieron sorprendidos por la cantidad de agua que corría por el camino viejo a Lolog, entrada principal del barrio, y que iba ingresando con barro a las casas de la zona. Pasada la 1.30 horas, la corriente comenzó a originarse en la planta que la Cooperativa de Agua tiene en una de las esquinas de la plaza rucahuense.

Los vecinos y la Junta Vecinal empezaron a llamar a la guardia de la Cooperativa desde poco antes de las 2 de la madrugada, pero nadie respondía. Registraron el siguiente correlato en el grupo de vecinos del barrio que comenzó a moverse mientras la situación se hacía más angustiante: insistimos por media hora más y, al no recibir respuesta, nos comunicamos con la policía. A las 2.50 llegó un móvil policial con dos efectivos que ayudaron con pico y pala a desviar el agua que entraba en las casas. A las 3 se llama a Defensa Civil, pero no viene nadie. A las 3.45 llamamos a los bomberos, pero no acudieron al lugar. Recién a las 4 de la mañana llegó personal de la Cooperativa, acompañado por dos efectivos policiales.

Varios vecinos llamaron a distintas instituciones sin respuesta durante aproximadamente 2 horas. Luego, recibieron la explicación de parte de la policía de que la válvula de cierre de una cisterna falló por la presión del agua y generó el desborde.

Algunas calles del barrio se vieron dañadas, como la de acceso a Ruca Hue y Epu, que se convirtieron en un lecho de río, por el volumen de agua que corría desplazando piedras y generando profundas acequias. Seguramente haya que volver a enripiar. También se registraron algunos daños en casas de vecinos donde ingresó agua y barro desde el momento en que comenzó la corriente de agua potable desde la Cooperativa.