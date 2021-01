La Asociación de Agencias de Viajes y Turismo manifestó su apoyo a la continuidad turística en la ciudad

La pandemia por Coronavirus que atraviesa el país profundizó los problemas económicos en los que ya se encontraba gran parte de la población. En San Martín de los Andes, uno de los sectores más afectados fue el turístico que durante 8 meses no pudo trabajar. Particularmente las Agencias de Viajes y los Guías de Turismo continúan viendo afectada su labor por las restricciones que imponen los protocolos sanitarios y el miedo de muchos pasajeros de no querer viajar con otras personas.

Si bien, no hay actualmente un anuncio oficial que indique si cerrará la ciudad para el turismo, Adrián Blanco, presidente de Asociación de Agencias de Viajes y Turismo afirmó «están sonando algunas voces que lo piden. No vamos a esperar a que se tome alguna medida restrictiva para actuar, lo defendemos desde ahora» y añadió «que haya turistas, para algunos sectores no significa que haya trabajo».

En este sentido, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de San Martín de los Andes envió un comunicado donde expresaron “su apoyo a las medidas que contribuyen a mantener el flujo turístico en nuestra localidad” y remarcaron que “la evolución de la enfermedad ha demostrado que el turismo está muy lejos de ser alguna de las principales líneas de contagio y como hoy sabemos, las reuniones sociales y la falta de cuidado individual son la llave para la propagación”.

El principal pilar económico de la localidad es el turismo, es por eso que remarcaron “continuar con un flujo turístico es entender que el ingreso de turistas, es igual a trabajo para el 70% de la población local y trabajo es igual a alimentos, vestimenta, techo, educación, seguridad, orden y por supuesto también salud física y mental”.

Desde la apertura de la ciudad para el turismo, se comenzó a debatir si el ingreso de más personas en la localidad conllevaría un aumento en los casos “es bueno destacar que las percepciones, comentarios, ideales políticos y otros pensamientos se caen ante los datos técnicos”, señalaron y detallaron que “al 21 de Enero había acumuladas 2750 personas contagiadas (informe COEM), de los cuales solo 51 fueron turistas (Info Hospital Ramon Carrillo), es decir, menos del 2% y los cuales en su totalidad abandonaron la ciudad inmediatamente sin haber usado nuestro sistema de salud una vez detectados”.

Fotos: Leonardo Casanova RSM

Fotos: Leonardo Casanova RSM

Fotos: Leonardo Casanova RSM

De esta manera, el principal reclamo es que la información que se brinda es inexacta debido a que contabiliza los casos desde “la apertura del turismo” en lugar de hacerlo desde el inicio de la Circulación Comunitaria que comenzó el 10 de Noviembre con 837 personas en Aspo. Este hecho, manifestaron “lleva una clara intencionalidad o como mínimo, una falta de criterio o atención a lo que se debería comunicar, pues esa no debería ser la fecha a tomar de inicio de la viralización”.

La Asociación de trabajadores de Turismo aseguró que “todos los trabajadores del turismo le pusimos el pecho a la pandemia durante 8 meses sacrificando lo impensado y más específicamente en lo relacionado a las Agencias de Turismo y sus rubros asociados, con pérdidas de empleos ya irrecuperables, un futuro empeñado por deudas impagables, personas con estudios y profesiones que desaparecieron, obligados a trabajar en lo impensado, solo para ver cómo sobrevivir lo cual se sumó a la perdida de capitales irrecuperables, que llevó una vida de trabajo reunir”.

Fotos: Leonardo Casanova RSM

Fotos: Leonardo Casanova RSM

A diario se ve en la ciudad el ingreso de personas que llegan con la intención de vacacionar y descansar. En relación a esto el comunicado resaltó que “muchos ven el pueblo lleno de turistas por unos días” y creen que “todo terminó y se convierte en otra percepción errónea de lo que nos sucede”.

Muchas de esas personas eligen no usar las combis para evitar el contacto con otros y “esto disminuye el trabajo de guías, choferes, transportistas, agencias, coordinadores y personal de otros rubros asociados, usuarios que reservan por plataformas o en forma directa servicios que eventualmente no cuentan con los avales en seguros, responsabilidades e idoneidades de una agencia habilitada, a lo que se suma una muy baja afluencia de turistas mayores a 65 años (consumidor de servicios tradicionales) y un escenario totalmente acéfalo de reglas coherentes por parte del Gobierno y aún menos de fiscalización”.

Finalmente, el presidente de la Asociación aseguró que “lamentablemente algunas de estas variables no se resolverán con solo una vacuna. No creemos que sea momento de buscar culpables, sino soluciones, pero estas nunca llegarán si se pone el foco en el lugar equivocado. La gente del turismo pagó el precio más alto, para retrasar la llegada de este enemigo que ya está entre nosotros. Hoy la responsabilidad no está en un solo sector de la sociedad sino en todos, en que cada uno haga lo que sabe que tiene que hacer”.