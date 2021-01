Lago Machónico, un paraíso escondido en la Ruta de los Siete Lagos

Ya es sabido que la Ruta de los Siete Lagos es una de las más hermosas de la región. Esta ruta brinda la posibilidad de disfrutar de bellísimos paisajes y recorrer maravillosos espejos de agua en un tramo relativamente corto que une a las ciudades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Es verdad que cada Lago tiene su toque mágico y especial pero sin dudas, el Machónico es uno de los menos conocidos y de los más fascinantes. Para apreciar toda la inmensidad de este lugar se puede ir hasta el mirador que queda a 30 kilómetros de la ciudad y desde el cual se contempla la totalidad de la playa y el espejo de agua. Pero, algo que pocos saben, es que también se puede llegar hasta su costa y disfrutar de una tarde soñada.

Pocos metros antes de llegar al mirador, existe un estacionamientos improvisado, donde cientos de visitantes dejan su vehículo cada año para poder disfrutar de las cálidas aguas del Machónico. Ahí mismo se encuentra el sendero que inicia con un cartel de Parque Nacional Lanín, donde se recuerda que está prohibido acampar, hacer fuego y que se debe regresar con los residuos.

A diferencia de otros lugares del Parque, este lugar no está preparado para pernoctar, no hay una zona delimitada y la ausencia de señal hace que sea peligroso ya que, en caso de algún accidente, no hay forma de comunicarse con nadie. Otro dato importante, es que como se trata de un área protegida, no se permite el ingreso con mascotas. Aunque es habitual ver familias con perros.









Si de belleza y tranquilidad se trata, el Lago Machónico, es un lugar increíble para pasar el día y disfrutar de la extensa playa y las largas horas de sol. Una vez estacionado el auto, una corta caminada que no presenta mayores dificultades, lleva directo a una playa que combina pasto y arena ideal para los que no quieren alejarse de la entrada.

Para los amantes de la aventura, hay otra playa un poco más lejos y a la que se accede cruzando a través del agua. Es una zona más angosta y poco profunda donde durante los días de calor el agua es templada. Lo ideal es ir poco cargado para tener las manos libres, ya que el camino es agreste y no está demarcado.









Una de las características a destacar es que, al igual que en Lolog, se puede caminar varios metros adentro del agua y sigue llegando no más arriba de la cadera. Esto la convierte en una playa ideal para que los chicos jueguen sin el peligro de los cortes abruptos que tienen otras playas en las cuales de golpe baja y se hace mucho más profunda y fría.