ATEN manifestó que ni las clases presenciales ni virtuales comenzarán «en estas condiciones salariales»

Luego de conocerse la información de Provincia, sobre el inicio de clases con «presencialidad alternada», el gremio docente de ATEN se manifestó este martes sobre lo declarado por el gobernador y adelantaron que «en estas condiciones salariales» tampoco empezarán las clases, «ni virtuales ni presenciales».

Por otra parte desde el gremio marcaron cuatro ejes principales a tener en cuenta para la posibilidad de volver a clases de forma presencial. Pese a todo, desde hace meses el reclamo salarial es el principal motivo por el cual los docentes ponen en tela de juicio la vuelta a clases. Vale mencionar que durante el 2020 no obtuvieron ningún incremento, al igual que toda la planta estatal de la provincia.

Está previsto que para la primera semana de febrero exista una reunión entre el gremio y el Ejecutivo provincial con el fin de acercar las partes para garantizar el inicio lectivo.

«Tenemos los sueldos congelados hace un año. No estamos dispuestos a iniciar el ciclo lectivo en estas condiciones salariales, ni virtuales ni presenciales», afirmó Guagliardo.

ATEN además de poner en discusión la vuelta de las clases presenciales por motivos económicos, también hizo referencia a la grave situación epidemiológica que hay en toda la provincia por la pandemia de coronavirus, con circulación comunitaria en varias localidades, con un alto índice de contagio y una ocupación de camas de terapia intensiva del 97%. «Esto no lo decimos nosotros, son datos del Ministerio de Salud. Ojalá se modifique, lo que nos extraña es que el gobierno no lo diga en ningún momento», manifestó Guagliardo a medios capitalinos.

Además el gremialista hizo referencia al mantenimiento de los edificios educativos, entendiendo que durante todo el 2020 no se no se realizaron tareas de mantenimiento y que «más allá de un anuncio, no vemos que ahora se esté trabajando», indicó.

Guagliardo aseguró que el protocolo anunciado por Gutiérrez y las autoridades provinciales no fue aprobado por el Consejo Provincial de Educación (CPE), por lo que desconocen los detalles de su aplicación. Expresó su preocupación respecto a cómo se aplicará la modalidad presencial y virtual en simultáneo ya que demandaría el doble de horas de trabajo para los docentes.

“La idea de alternancia es que un grupo de 15 chicos, que es una burbuja, asista la primera y la tercera semana del mes. El otro grupo, la segunda burbuja del mismo grado, asistirá la segunda semana y la cuarta del mes”, explicó este lunes la ministra de Educación, Cristina Storioni.

«Están diciendo que están dividiendo las escuelas en dos y eso recarga la tarea del docente», cuestionó el referente de ATEN. En sintonía con esto, dijo que tampoco se propusieron herramientas para garantizar la conectividad tanto de docentes como de estudiantes, y que estos reclamos los llevan adelante «desde agosto del año pasado».

También señaló que todavía «no están todos los cargos ni todas las horas cubiertas» y que «no se puede pensar la vuelta a la presencialidad sin docentes».