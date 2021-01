Para evitar incendios forestales, desde el Parque Nacional Lanín se piden extremar los cuidados

Tras conocer la gravedad de las consecuencias que trajo aparejado el incendio en la localidad de El Bolsón y que consumió casi 10 mil hectáreas de bosque nativo, el Parque Nacional Lanín emitió un comunicado solicitando a los visitantes extremar los cuidados para evitar una situación similar a la vivida en la provincia de Río Negro.

Las autoridades del Parque Nacional recordaron que existe un riesgo «extremo» de incendio a partir de las sequías prolongadas, por lo que recomendaron evitar el encendido de fogatas y, en caso de hacerlo, que sea sólo en los puntos habilitados y señalizados para este fin.

Solicitamos a todos los visitantes del Parque Nacional Lanín, extremar las medidas de prevención y uso responsable del fuego, que seguidamente se indican:

Prender fuego sólo en sitios debidamente señalizados para ello. Si lo hace, siga los siguientes pasos:

– Al hacer fuego en zonas habilitadas, nunca lo pierda de vista y tenga siempre a mano abundante agua. Nunca haga fuego debajo de los árboles.

– Por ningún motivo efectúe fogones en lugares no autorizados.

– Si se produce un incendio, siga las instrucciones de los Guardaparques.

– Si está cerca de un incendio forestal, jamás actúe por iniciativa propia. Aléjese del fuego y avise a los Guardaparques.

– No queme los desperdicios o sobras de alimentos.

– Controle que el viento no arrastre chispas a los árboles y pastizales cercanos.

– Utilice sólo leña seca y caída que pueda cortarse con la mano. No corte ramas verdes.

– Para apagar el fuego correctamente:

– Hágalo con abundante agua.

– Remueva las cenizas para verificar que no queden brasas.

– Eche agua en las piedras y alrededores de la fogata.

– Asegúrese que todo el lugar quede frío.

– El Parque Nacional Lanín recuerda que preservar el patrimonio natural es responsabilidad de todos.