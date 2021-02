Un nuevo aumento en los combustibles sorprendió a los usuarios desde este 1° de febrero

Desde este 1° de febrero los combustibles volvieron a mostrar un aumento en sus precios. Cinco veces aumentó el combustible de la petrolera de bandera YPF solo durante el mes de enero. Las razones para las constantes modificaciones son un misterio en el interior ya que la compañía estatal solo brinda explicaciones de los incrementos cuando estos afectan a Buenos Aires que, en este caso, fue en solo dos oportunidades.

Hipotéticamente, al ser solo para el interior la suba, podría tratarse de un reacomodamiento del costo del transporte, proporcional a los aumentos que se dieron para actualizar el impuesto y el valor del componente de biocombustibles. No obstante, oficialmente no solo no hay explicaciones sino que, al no afectar a Buenos Aires, YPF no informa los aumentos.

El 16 de diciembre la petrolera YPF aumentó un 4,5% promedio el precio de sus combustibles y anunció que, al igual que en las actualizaciones anteriores, buscaría acortar las brechas entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto de las provincias, con aumentos diferenciados.

Finalmente, el anuncio no se concretó y ya acumulan más del doble de aumentos de combustibles que los que se aplicaron en Buenos Aires.

En nuestra ciudad los valores de los combustibles son los siguientes:

– Nafta Súper $64,80

– Infinia $77,50

– Ultra Diesel $71,70

– Infinia Diesel $84,90

El 2020 fue un año traumático también para el sector de las estaciones de servicio, por las restricciones a la circulación que derivaron en un desplome de ventas.

En resumen, a lo largo del 2020 se vendió un 19,7% menos de combustibles que en 2019. Sin embargo, en los últimos dos meses del año las ventas subieron un 22,3%.

Analizando por zonas, con esta evolución solo dos provincias recuperaron el 100% del volumen perdido por la irrupción de la pandemia (Chaco y Tucumán). Salta, en tanto, solo recuperó el 67,2%.