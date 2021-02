A cuatro años de la muerte de Matías Rébora: «La causa está parada, hasta ahora el Estado sigue ausente», expresó la madre de su hijo

El pasado 31 de enero se cumplieron cuatro años del fallecimiento de Matías Rébora Udabe. El «Mata» como lo conocía sus amigos y familiares, se dirigía hacia Chile en su camioneta Toyota Hilux, cuando pasó por un tramo de la Ruta Provincial 62 en el que estaba trabajando Vialidad Provincial con explosivos. Un conjunto de piedras que voló después de una explosión cayó sobre su vehículo y lo aplastó. Junto a él viajaba su hijo Tao, que en ese momento tenía 13 años, quien afortunadamente solo tuvo lesiones físicas leves.

Foto: Rodolfo Ramírez

En una entrevista con RSM, Carolina Alter, la madre Tao, manifestó que luego de haber transitado cuatro años de la muerte del padre de su hijo, la falta de apoyo del Estado para con toda la familia teniendo en cuenta que la causa está estancada, fue nula. «Fueron años durísimos que pasamos junto con mi hijo a quien le quedaron secuelas psicológicas que aún no sanan. Me dediqué todos estos años a Tao. Fue muy difícil sacar a un adolescente de 13 años de la situación vivida para que entienda que debía seguir adelante. El Estado no me brindó ayuda alguna, ni para pagar las sesiones de la psicóloga de Tao, a la que aún sigue yendo», explicó Alter.

Carolina dio detalles de lo que fueron estos cuatro años sin la presencia de Matías en la vida de Tao. «Éramos más que una familia, éramos un equipo que teníamos todo por delante para ser felices. Lo que nos pasó fue un antes y un después en la vida de Tao, quien aún debe sobrellevar las secuelas de haber visto cómo una lluvia de piedras terminó con la vida de su papá, no por negligencia de Matías, como quisieron hacer ver, sino por la imprudencia e irresponsabilidad de las autoridades de Vialidad Provincial. Tao fue testigo presencial de que a Matías no le dijeron que no podía circular por ahí. Les tocó a ellos, pero hay muchísimos testigos que circulaban por la ruta que declararon que no había cartelería que indique que por el sector no podían pasar», indicó Alter.

Cabe mencionar que el 31 de enero de 2017, la Dirección Provincial de Vialidad, se encontraba realizando trabajos con explosivos, en el sector denominado “El Escorial” sobre la Ruta Provincial 62, sin contar con señalización, cartelería, ni algún tipo de advertencia que indicara cierre del paso vehicular, y que pusiere en conocimiento de quienes circulaban por el lugar, que la ruta se encontraba cortada por tal causa.

Paralelamente con el legajo judicial, la Dirección Provincial de Vialidad de esta Provincia, abrió un sumario administrativo para investigar el accidente caratulado «D.P.V.P. División Sumarios S/ Informe de Accidente en Ruta Provincial N°62», en el cual por Resolución N° 0472/2017 de fecha 1° de Junio de 2017, el Presidente del Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad declaró la responsabilidad administrativa de los agentes que hubieran estado involucrados en el siniestro de autos (Casanova Rubén, Sayas Jorge, Gutiérrez René y Carnacini Orlando Luis, todos empleados de la D.P.V.P.,) a quienes se les aplicó la correspondiente sanción disciplinaria.

Finalmente, en el legajo judicial, fueron imputados dichos agentes por el delito de homicidio culposo de Matías Rébora Udabe, dado que la impericia en su profesión y/o la inobservancia de los reglamentos a su cargo (omisión de colocar cartelería de aviso de peligro y zona de derrumbes por explosivos, falta de corte total de la Ruta Provincial 62 a través de un obstáculo idóneo a tal fin entre otras) provocaron la muerte por hipertensión endocraneana debido a edema cerebral por traumatismo de cráneo grave de Rébora Udabe (conforme surge del informe médico obrante en la misma).

«El gobernador Omar Gutiérrez hasta decretó un día de duelo provincial por el fallecimiento de Matías, se declaró que iban a estar presentes hasta se esclarezcan los hechos, pero suena hasta irrisorio que en la Resolución N° 1065 del día 26/11/18 firmada por el Presidente del Directorio del Organismo Provincial, Ing. Schenk, se haya atribuido la responsabilidad de lo que pasó a Matías, para no pagar indemnización alguna», sostuvo Alter.

Carolina, que durante estos años debió transitar con muchísima dificultad el crecimiento de su hijo, indicó además que «no solo no tuvimos el apoyo prometido por parte del Estado, sino que encontramos vez tras vez, trabas respecto a la causa judicial. No recibí ayuda económica alguna ni siquiera para poder seguir adelante ni con los tratamientos de Tao, ni mucho menos con el juicio. Necesitamos que esto empiece a moverse porque sino va a quedar en la nada».

En diciembre de 2019 se dio inicio al trámite judicial por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N°1 de Junín de los Andes, sin embargo, tras idas y venidas la causa está parada. Tras declararse incompetente, el Juez Luchino elevó la causa a un Juzgado Procesal Administrativo -con sede en la ciudad de Zapala- para que se prosiga allí con su tramitación.

En la ciudad de Zapala el nuevo juez retrotrajo el procedimiento al inicio, algo que la abogada de la familia entiende que no corresponde por ya que el expediente estaba para abrir a prueba y producir las ofrecidas por ambas partes. Siguiendo tal lineamiento expuesto por la Fiscal y sin considerar el estado del Expediente en el cual lo recibe para su continuación, el nuevo Juez interviniente (Dr. Nicolini) declaró la inadmisibilidad de la acción por no encontrarse cumplida -supuestamente- la vía administrativa previa requerida en el trámite administrativo.

Es por ello que la familia presentó una apelación para que lo resuelva el Tribunal Superior de Justicia por considerar que el Juez violó el principio de preclusión procesal y volvió el expediente hacia atrás, sin considerar los actos que ya se encontraban cumplidos y consentidos por todas las partes, incluso por los propios jueces intervinientes, y en lugar de CONTINUAR con el trámite hacia adelante, lo RETROTRAJO a un estadio procesal anterior, como si recién se hubiera presentado la demanda, lo que no corresponde y no estaba facultado a realizar, y además por considerar que tanto la Fiscal como el nuevo Juez no habían respetado el procedimiento, y no habían considerado debidamente el curso de la vía administrativa previa aplicable a este caso.

La familia ahora quedó a la espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia, una vez que el expediente sea elevado al mismo.

«Esto se está haciendo larguísimo, fue muy duro todo. Hasta ahora nadie dio la cara, ni Brunilda cuando era intendente, que solo me mandó a Desarrollo Social, ni el gobernador, que es el mismo de ahora. Necesitamos que la Justicia entienda que debe dar respuesta a una familia que hace cuatro años sigue esperando», finalizó diciendo Carolina.