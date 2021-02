La Legislatura convoca al «Concurso de cuentos sobre identidad neuquina»

La Legislatura de Neuquén, que preside el vicegobernador Marcos Koopmann, invita a participar del “Concurso de cuentos sobre identidad neuquina”.

Todos los residentes de la provincia de Neuquén mayores de 18 años pueden participar presentando un relato corto inédito de tema libre que esté ambientado o que haga referencia clara a los usos, costumbres y tradiciones de la provincia.

Las obras que participen deberán carecer de compromisos editoriales o encontrarse participando en otro concurso, y deberán estar redactadas en un lenguaje apropiado para todo público que permita una lectura familiar sin contener palabras o expresiones obscenas o discriminaciones de cualquier tipo.

Las mismas deberán ser remitidas a esta Legislatura (concursodecuentos@legnqn.gob.ar) en formato digital antes del 14 de Marzo a las 23:59 para ser evaluadas por un jurado que seleccionará los dos relatos ganadores.

Los cuentos ganadores formarán parte de una publicación denominada “Relatos de la patria chica” que será realizada por la red Legislaturas Conectadas y estará compuesta por cuentos de cada provincia participante, y será editada en un e-book de formato digital y distribución gratuita.

La publicación de la antología “Relatos de la patria chica” prevé presentaciones en eventos culturales, ferias del libro y diferentes espacios reconocidos de la cultura para aportar a la difusión de sus autores.

Soporte. Únicamente digital.

Idioma: español.

Página: A4.

Fuente: Arial 12.

Extensión: 2 páginas como mínimo y 6 páginas como máximo.

Interlineado: 1,5.

Márgenes: 2 cm.

Presentación. La presentación será en documento PDF. Se enviarán dos documentos:

En el primer documento debe figurar: Título de la obra, Seudónimo y a continuación el cuento o relato.

En el segundo documento se incluirán los siguientes datos:

Título de la obra.

Seudónimo.

Nombre completo del/la autor/a.

Documento de identidad (tipo y número).

Domicilio (incluir código postal, ciudad, localidad, provincia).

Fecha y lugar de nacimiento.

Dirección de correo electrónico (mail).

Teléfonos – móvil y fijo, si lo tiene -.

Foto del/la autor/a.

Envío de las obras. Por correo electrónico a concursodecuentos@legnqn.gob.ar En el asunto poner: Concurso de cuentos sobre identidad neuquina.

Selección de Obra. La selección de las obras ganadoras estará a cargo de un Jurado conformado por 5 miembros de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén

Plazo de presentación. El plazo de presentación es desde el 01 de febrero de 2021 hasta el 14 de marzo de 2021, inclusive.

Premios. Las 2 (dos) obras ganadoras serán incluidas en la antología Relatos de la patria chica editada por la red de Legislaturas Conectadas en un e-book, sin perjuicio de las ediciones que puedan realizarse en soporte papel. La distribución será gratuita a nivel nacional.

Presentaciones. La antología antes mencionada podrá ser presentada en eventos culturales, ferias del libro y diferentes espacios reconocidos de la cultura que aporten la difusión de las/los autoras/res.

Autorizaciones. Quien manifieste la autoría de las obras deberá autorizar a los parlamentos, que integran Legislaturas Conectadas, a difundir, editar, publicar y reproducir las obras, siempre que dichas acciones se lleven a cabo sin fines de lucro.

Se informa que la mera participación en el Concurso implica la total aceptación de las presentes bases. Los participantes que no se adecuen a ellas, quedarán descalificados.

No se admitirán trabajos que no cumplan con los requisitos establecidos en las bases, ni que contengan palabras o expresiones obscenas o discriminaciones de cualquier tipo.

Las situaciones no previstas en las presentes bases serán resueltas por el Comité Organizador, integrado por los miembros de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén.

Aquellos, que manifiesten la autoría de los trabajos premiados, cuando difundan sus obras en cualquier medio deberán hacer constar la siguiente leyenda: Obra que integra la antología Relatos de la patria chica 2020-2021, organizado por la red de Legislaturas Conectadas.

El veredicto del Jurado será inapelable.

Se da por descontado que cualquier información suministrada por los participantes es veraz.

Las autoridades del certamen se reservan el derecho de realizar modificaciones o añadir anexos sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes y se comuniquen a éstos debidamente.

Quién manifieste la autoría de las obras presentadas en el concurso otorgará automáticamente, sin exclusividad, a la Honorable Legislatura de Neuquén el derecho para publicar la obra en el marco del concurso, declinando el recibimiento de emolumentos correspondientes a los derechos de autor en el caso de este concurso.