Nelson Rasini: «Buscamos que en San Martín se respete al trabajador y se cumplan la leyes para con ellos»

El secretario general de UTHGRA, Nelson Rasini, quien regresó a nuestra ciudad contó a RSM el trabajo que viene realizando el gremio hotelero gastronómico que en el último año sintió la crisis originada producto de la pandemia. «Ha sido un año más que difícil en nuestra actividad, desde el pasado mes de marzo cuando se declaró la pandemia. Fue en un momento justo donde habíamos encarado un fuerte compromiso con nuestros trabajadores que era poder restablecer un convenio zonal que permita obtener mejoras sustanciales», explicó Rasini, haciendo referencia al pago de Zona Fría y del Plus de Productividad.

Foto: Leo Casanova – RSM

«No puede ser que en Junín de los Andes se abone un 27,5% por Zona Fría, en Bariloche y Villa La Angostura sea de un 28% y en San Martín de los Andes un 20%. Además tampoco hay un Plus de Productividad, no logramos tener un convenio zonal que garantice el mínimo de días trabajados de acuerdo a las temporadas. Trabajamos e intentamos tener las mismas condiciones para los trabajadores que hay en Bariloche. Nosotros desde el 2017 que volvimos a ser reelectos, hicimos un compromiso de trabajo para lograr estos acuerdos. En su momento el mismo Sr. Capiet, presidente de FEHGRA, no quiso saber nada con estos convenios, pero nosotros iniciamos en su momento un plan de lucha, justamente para poder lograr las mejores condiciones pero la pandemia nos trabó todo el esfuerzo que veníamos llevando adelante. Esto no significa que abandonamos este plan de lucha, sino que por el contrario, ahora que podemos arribar a la ciudad, seguimos trabajando», indicó el secretario general.

Durante los meses de pandemia el gremio de trabajadores hoteleros y gastronómicos estuvo reclamando en la ciudad de Bariloche sosteniendo cortes de ruta y realizando asambleas en el centro cívico para hacer oír sus reclamos sobre todo de los trabajadores temporarios.

Respecto al convenio para lograr el pago del porcentaje del 28% por Zona Fría que aún no está establecido en nuestra ciudad, Rasini sostuvo que «hasta el último día vamos a trabajar y a pregonar para que así sea. Para que se entienda, en San Martín hay una temporada invernal que va desde el 1° de julio hasta el 30 de septiembre, donde sí o sí, el empleador debe hacerse cargo de 45 días haya o no tareas. En este escenario, por más que no haya tareas, el empleador debe hacerse cargo, es una obligación. El trabajador debía cobrar el porcentaje que le correspondía al empleador más la ayuda estatal, que gracias a la presión que metimos logramos el acuerdo, pero acá hubo empresarios que no se hicieron cargo de sus obligaciones».

«El pasado día viernes, en Bariloche, logramos firmar lo de la temporada de verano, que significa que entre el 1° de diciembre y el 15 de marzo, los empleados deben tener garantizados los 60 días de trabajo. Lo que buscamos es que en San Martín también el empleado sea reconocido con todos los convenios que se le deben pagar. No puede ser que haya tanta diferencia entre una ciudad y otra y sean los trabajadores gastronómicos y hoteleros los afectados», sostuvo Rasini.

Respecto a algunos reclamos que la delegación local recibió sobre el pago de aguinaldos, vacaciones, franco, etc, Rasini indicó que «no se entiende que en medio de esta pandemia, donde el trabajador fue el más afectado, los empresarios cuando le conviene la ley de contrato de trabajo lo asumen y cuando no el afectado sea el empleado. La patronal tiene establecido que para pagar el aguinaldo solo toman el período trabajado, cosa que nosotros hicimos el reclamo y hacemos presentaciones judiciales para sentar jurisprudencia. Lo mismo sucede con las vacaciones, tienen que entender que no se prestó tareas por la situación de pandemia. Deben darse las vacaciones como corresponde», manifestó Rasini.

Respecto a las inspecciones y a las fiscalizaciones que se realizan en los diferentes establecimientos gastronómicos y hoteleros, Rasini indicó que es una obligación de la subsecretaría de Trabajo, pero que en muchas ocasiones se realizaron los arreglos necesarios para que haya inspectores de otras ciudades que llegan a San Martín y a Villa La Angostura. «Pero acá hay que entender que las irregularidades que se registran en los establecimientos se paguen y se regularicen. Nosotros estamos muy preocupados por este tipo de situaciones y estamos trabajando para que el empleado pueda realizar sus labores en un clima como se merece», añadió Rasini quien además manifestó que es importante estar cerca de los trabajadores para mantener el contacto estrecho.

Foto: Leo Casanova – RSM

Para este 2021, Rasini sostuvo que «será un año donde buscamos que el trabajador pueda obtener los beneficios que los convenios y acuerdos establecidos se cumplan. Tenemos una excelente relación con el subsecretario de Trabajo del Neuquén, Ernesto Seguel y buscaremos que se garanticen los puestos de trabajo respetando al empleado. No venimos con imposiciones ni planes de lucha, simplemente que se respeten y se establezcan los mínimos de las temporadas, la ropa, la seguridad, el transporte, la alimentación del trabajador, que son todas cuestiones establecidas en la ley que no se cumplen».

«El empresario tiene que entender que estamos en pandemia y no se puede sobrecargar de tareas a los empleados, recuperando en apenas dos meses lo perdido por toda esta pandemia que está afectando al mundo entero. Los convenios y las leyes para con los trabajadores se deben cumplir. Esto es lo que hace enojar cuando se tratan a los trabajadores como esclavos. Por eso estamos en San Martín como en el resto de las ciudades que abarcamos para estar en contacto con los trabajadores y acompañarlos en su reclamos», cerró diciendo Rasini.

Desde la Delegación local manifestaron que los horarios de atención a los trabajadores gastronómicos y hoteleros es desde las 8:00 hasta las 14:00 horas en Avenida San Martín 270 local A – Teléfono 422490.