A menos de un mes del inicio de clases, ¿Están dadas las condiciones para volver a las aulas?

Para responder a esta duda RSM habló con Soledad Mora, Secretaria General de Aten seccional San Martín de los Andes y el primer punto a tratar es el salario docente que hace más de un año no percibe aumentos. En este sentido Mora explicó que “Aten fue convocado a mesa de negociación el pasado viernes y la reunión pasó a un cuarto intermedio para el próximo viernes 12. Desde nuestra organización presentamos el pliego de demandas y resta que el gobierno haga una propuesta salarial que se debatirá en las asambleas del 18/2 donde los afiliados y afiliadas la analizaremos y resolveremos si se acepta o no”.

Foto RSM

En este sentido y según consta en el Acta de Reunión lo que el gremio exige es que se cumplan con las condiciones de seguridad correspondientes a la pandemia, “condiciones de infraestructura, conectividad y bioseguridad para el inicio del ciclo lectivo 2021, continuidad del periodo septiembre/mayo y febrero/diciembre, que garantice una presencialidad segura”. Por otra parte manifestaron que “la autorización para el inicio de clases presenciales debe surgir de la autoridad sanitaria según los indicadores epidemiológicos”.

El gobernador Omar Gutiérrez anunció que las clases comenzarán el 3 de marzo de manera presencial en toda la provincia. Por su parte, Soledad Mora expresó que “en este momento la situación sanitaria es muy compleja y las escuelas no están en condiciones de funcionamiento para que suceda la presencialidad tal como ha sido anunciada por el gobernador” y agregó que “desde aten planteamos que tiene que primar el criterio sanitario. Ante el aumento de casos y colapso del sistema de salud, poner en funcionamiento las escuelas y generar el movimiento de personas que asisten a ella, es poner en riesgo la salud de la población en general. Por otro lado, está el estado de las escuelas y las garantías que hoy no tenemos en relación a las condiciones de mantenimiento, infraestructura, seguridad e higiene necesarias para garantizar una presencialidad segura”.

Tanto a nivel provincial como municipal aseguraron en las últimas semanas que se está trabajando para dejar las escuelas en condiciones. “Sabemos que se están haciendo algunos arreglos, en algunas escuelas se realizaron las tareas de desratización y desinfección en general, pero aún hay mucho por hacer, siguen los problemas estructurales de gas, electricidad, baños en mal funcionamiento, falta de ventilación, etc . No han llegado a las escuelas los elementos de sanitización y seguridad, ni termómetros que se mencionan en el protocolo de vuelta a clases presenciales”, enfatizó la secretaria general de Aten.

Por otra parte, Padres Organizados en San Martín de los Andes y en todo el país piden que se declare esencial la actividad docente y la apertura de los establecimientos para asegurar el retorno a las aulas. “Para nuestra organización no es un problema de sectores, tampoco de querer o no la presencialidad. Tenemos muy en claro que lo que sucede en el día a día de las escuelas no se puede reemplazar con nada, ni la virtualidad ni el trabajo con cuadernillos puede reemplazar el vínculo pedagógico cotidiano que se construye en las escuelas”, aseguró Mora y añadió que “es por eso que estamos exigiendo una presencialidad segura y una organización escolar que cuente con los recursos necesarios”.

“No se trata sólo de abrir las escuelas, hablamos de condiciones para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera cuidada en la que no se ponga en riesgo la salud de nadie y eso, hoy, en este contexto epidemiológico y de estado de las escuelas, no se puede asegurar” remarcó la referente quien afirmó que “para nosotros la educación no es un bien ni un servicio esencial, es un derecho, un derecho social que debe garantizarse en condiciones dignas y de seguridad para enseñar y aprender, para ello el gobierno, tanto nacional como provincial, tiene que hacer los máximos esfuerzos en destinar los recursos necesarios”.

Para muchos pensar en otro año de virtualidad es prácticamente imposible. “Hay un consenso generalizado entre la docencia neuquina, que otro año como el 2020 no se puede sostener”, aseveró Mora y continuó “Si hoy la presencialidad no es posible y se exige la virtualidad como herramienta, la conectividad y los dispositivos tecnológicos tienen que estar garantizados para todos y para todas, tanto para estudiantes como para docentes y para eso se necesita un mayor presupuesto y la puesta en marcha de políticas públicas activas para llegar a cada estudiante, de lo contrario, se está fomentando la desigualdad entre quienes pueden y tienen y entre quienes no”, concluyó.