Recomendaciones de un guardaparque para disfrutar de la naturaleza

El turismo interno se catapultó debido a las restricciones que hay a la hora de viajar y decidir a donde vacacionar. Mucha gente que antes elegía el exterior este año no pudo hacerlo y decidió descansar en alguno de los paraísos que tiene la Argentina y que estaban ansiosos de recibir visitantes luego de casi un año de parate turístico. Ese es el caso de San Martín de los Andes, una de las ciudades más concurridas desde que habilitó la actividad.

Es por eso que RSM dialogó con Eduardo Jones, Guardaparque y Coordinador de la UGD Sur (Unidad de Gestión Descentralizada) del Parque Nacional Lanín, quien explicó cuáles son los principales puntos a tener en cuenta cuando se visita un área protegida. “Lo primero es intentar buscar un punto de informes. Por ejemplo, en San Martín tenemos el centro de visitantes o la oficina de turismo”, manifestó.

En los centros de visitantes se brinda toda la información esencial para pasar unas vacaciones tranquilo y disfrutar sin riesgos, en este sentido Jones detalló que “estos lugares son los que te van a dar las pautas básicas del manejo de cada lugar que uno visita, te van a guiar con recomendaciones y te van a explicar lo que podes hacer, lo que no poder hacer y cuáles son las actividades habilitadas para cada lugar”.

Además de las oficinas de turismo y centros de visitantes, desde el Parque se coloca cartelería para reforzar la información. “Es importante es tener en cuenta las recomendaciones y las advertencias que están escritas en los carteles. Siempre que vayas a un lugar que está preparado para recibir el turismo te vas a encontrar con cartelería de advertencia e informativa”, explicó.

La naturaleza es una gran aliada de las vacaciones y el descanso pero siempre exiten riesgos, es por eso que “la cartelería tienen una mirada desde la advertencia”, indicó Eduardo y resaltó que “está claro que al ingresar a un área protegida lo primero que advertimos es que está ingresando a un área que tiene una infinita cantidad de riesgos por ser agreste, natural”.







Cartelería con información /Fotos – RSM

Es por eso que la responsabilidad individual es fundamental, “desde ese parámetro la seguridad va a estar situada en el visitante más que en el lugar” dijo y detalló que “nosotros lo preparamos, lo advertimos, tratamos de que en aquellos puntos donde hay más riesgo minimizarlo pero nunca vamos a poder evitar el 100% de los riesgos”.

Finalmente, Jones indicó que “hay que buscar los lugares habilitados. Tenemos bastante inconveniente con sectores que no están habilitados, que no están preparados, advertidos o informados y que cuando llega un visitante se encuentra con que el lugar no tiene nada” y advirtió que “hay mucha gente que busca esos lugares donde no hay gente. Esa es una de las ventajas y desventajas que tienen las áreas naturales protegidas”.