Avanza la obra de la bicisenda que hará más seguro el camino de ciclistas y peatones

En comunicación con Alfredo Muñoz, secretario de Obras Publicas de la municipalidad de San Martín de los Andes, RSM indagó acerca del proceto, de cómo avanza la obra y para cuando se cree que estará finalizada y habilitada para que los vecinos de la ciudad puedan comenzar a utilizarla.

Foto Leonardo Casanova – RSM

En este sentido, Muñoz contó que se trata de “un proyecto ya antiguo”, y añadió que “esa obra venía después de la finalización del muro de piedra, era un trabajo que iba a hacer vialidad en su momento pero no se concretó”. De esto ya pasaron 20 años, cuando se realizó la parte que llegaba hasta el Automóvil Club que después se terminó rompiendo “y la idea es poder repararla también”, aseguró el funcionario.

Ahora, con el apoyo del municipio, provincia y algunos particulares se está pudiendo concretar. “En cuanto a lo que es inversión, en materiales y todo lo que se necesita para llevar el proyecto adelante, se ha gastado alrededor de un millón de pesos”, dijo Muñoz y explicó que “hay mucha colaboración porque era una obra mucho más cara”. Además, todo lo que es de madera se hace en la carpintería municipal.

“La idea es hacer una obra que este bien hecha”, resaltó el responsable de Obras Públicas y aseguró que “estamos tomando todos los recaudos, siguiendo un proyecto antiguo pero haciendo unas modificaciones con el área técnica de obras públicas”. Es por eso que hasta el momento no hay una fecha cierta para que se habilite al tránsito, “fecha de inauguración todavía no la tenemos porque no tenemos todos los recursos materiales que se necesitan para terminar, por eso estamos día a día gestionando colaboración ante provincia y a veces alguna empresa particular que nos ayude”, detalló.

En principio, la parte de hormigón por donde se va a circular ya esta lista, “lo que falta es terminar con las barandas y una vez que estén terminadas seguramente se habilitará. Hoy en día no está habilitada porque al no tener toda la baranda es un peligro y alguien se puede caer”. No se sabe si habrá inauguración debido a la pandemia y los protocolos sanitarios vigentes actualmente.

Con respecto a la finalización de la obra, el funcionario explicó que “se trata de una bicisenda que va a tener toda la cartelería necesaria para que la gente pueda trasladarse en bicicleta y caminar seguros”, aseveró y enfatizó que “Acá el fin es cuidar al peatón y al ciclista. Por eso después seguiremos con la parte que nos falta para conectar con el Automóvil Club”.

Se trabaja también en la iluminación y según contó Alfredo Muñoz a este diario “se quiere llegar hasta el empalme de la ruta 48 hasta llegar al cruce del regimiento y así seguir por todo lo que corresponde a travesía urbana. En paralelo estamos gestionando ante vialidad nacional que se haga la bicisenda que va por ruta 48 camino al Epet 21”, concluyó.