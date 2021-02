Incidentes entre manifestantes y turistas en el corte de ruta en el ingreso a Junín de los Andes

En la tarde de este domingo algunos vecinos de Junín de los Andes que según ellos no cuentan con tierra en la localidad, realizaron un intempestivo corte al tránsito, sobre el puente del río Quilquihue en la Ruta 40, para reclamar que el gobierno les conceda tierras para hacer sus viviendas.

Foto: Gentileza – José Cusit

Una de las mujeres que se encontraba en dicho piquete, expresó a medios juninenses que habían viajado a Neuquén «durmiendo tres días y tras noches sobre cartones para reclamar por tierras. No nos dieron bolilla, ni una frazadita para los nenes. El intendente sabía que íbamos a hacer eso y ni siquiera se acercó a danos una respuesta. Estamos en la toma «Nueva Esperanza» a la que le cambiamos el nombre de Diego Maradona», indicó.

Vale señalar que este grupo que tomó el control del puente son un sector de las 400 familias que habían tomado un importante terreno perteneciente al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo el pasado mes de noviembre.

«Muchas personas se fueron porque les prometieron tierras, pero los tienen convencidos sin darles nada. Nosotros queremos nuestra tierra», expresó la mujer. Vecinos de Junín de los Andes, indignados con lo sucedido comentaron que estas familias no son oriundas de Junín, sino que «llegaron de otras ciudades, como Cutral Co, Plaza Huincul, Zapala, etc y buscan a toda costa hacerse de un lote para quedarse en la ciudad».

Producto del corte de ruta este domingo, se generaron numerosos incidentes con los automovilistas que circulaban por la Ruta 40, en su gran mayoría turistas. Primero tomó intervención la Policía de Neuquén pero más tarde, al ser una Ruta Nacional, personal de Gendarmería se hizo cargo del procedimiento.

Foto: Gentileza – José Cusit

Hubo palos, piedrazos, golpes de puño, empujones y roturas en algunos rodados en varias ocasiones que los automovilistas intentaron pasar de cualquier manera. El descontrol por momentos fue total, en el que hombres y mujeres se agredieron verbal y físicamente.

Después de las 19 horas la situación se calmó y gendarmes se encargaban de que el tránsito continúe circulando.