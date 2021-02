Manifestantes levantaron el corte de ruta tras compromiso de reunión para este miércoles con el intendente Corazini

Desde las 8 de la mañana de este martes, las 12 familias que el domingo pasado iniciaron un reclamo cortando el tránsito sobre la Ruta 40, más precisamente en el puente del río Curruhué, volvieron a la ruta exigiendo a las autoridades municipales y provincial terrenos sociales. Cerca de las 11 horas tras haber mantenido contacto con el intendente Carlos Corazini, levantaron la medida de fuerza.

La protesta sobre la Ruta Nacional 40 que se mantenía firme dejando pasar cada 15 minutos a los vehículos que circulaban por el sector, fue suspendida luego de que desde el Ejecutivo municipal de la ciudad de Junín de los Andes, se comprometan en recibir a los manifestantes este miércoles por la mañana.

Vale mencionar que el piquete que mantenían las 12 familias generó numerosos inconvenientes y hasta se registraron incidentes. Este lunes por la noche hubo congestionamientos por la gran cantidad de vehículos en ambos lados, generando una la fila de autos que alcanzó los 5 kilómetros.

En un momento de la noche, algunos vehículos lograron encontrar un atajo para esquivar la barricada, lo que provocó el enojo de los manifestantes y fue el motivo por el cual se desataron nuevamente incidentes entre los automovilistas y quienes cortaban la ruta. A través de una mediación se logró liberar el paso cerca de las 22:30 pero esta mañana se retomó la medida de fuerza.

«Ayer fuimos a ver al intendente para que nos de una solución y salgamos de la ruta porque sabemos que esto está mal, y no nos dieron ninguna respuesta. Acá no van a pasar porque cada vez que los autos pasan nos insultan, nos tiran piedras, nos gritan», explicaban dos de las manifestantes, en la noche de este lunes.

Por el momento desde el municipio de Junín de los Andes, el intendente Carlos Corazini, no se expidió nuevamente sobre la situación, solo se conoció que recibirá a los referentes de las familias en el municipio este miércoles.

El pasado domingo cuando en el corte se habían registrado incidentes, expresó que «los manifestantes pretenden sí o sí un terreno para deponer su actitud pero el municipio no puede dar lugar a ese reclamo porque no tiene las tierras y, en caso tenerlas, estas personas no cumplen con los requisitos que exige la carta orgánica que establece un mínimo de cinco años de residencia. Además, en el Instituto Municipal de Vivienda y Tierras ya hay un listado de gente de Junín de los Andes y de familias que llegaron hace muchos años a la localidad que están en espera. Esto sería de una injusticia total y se generaría un caos».