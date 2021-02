Vacunas Vip: el presidente le pidió la renuncia al ministro de Salud Ginés González García

El presidente Alberto Fernández, por medio de su jefe de gabinete, Santiago Cafiero, le pidió este viernes la renuncia al ministro de Salud Ginés González García luego de que se supiera que desde esa cartera se facilitó a ciertas personas el acceso a la vacuna contra el coronavirus Covid-19 sin hacer caso de las prioridades dispuestas en la campaña de vacunación.

El escándalo estalló en las últimas horas cuando el periodista Horacio Verbitsky admitió que había logrado vacunarse gracias a la intervención del propio ministro.

Justamente sobre este tema el propio periodista Horacio Verbitsky relató que se dio la vacuna Sputnik V en el Ministerio de Salud, tras haber consultado al titular de la cartera, Ginés González García, sobre cómo acceder a la dosis.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, contó Verbitsky en su columna del Destape radio.

El periodista, de 79 años, afirmó que meses atrás no tenía intenciones de vacunarse, pero luego de que familiares cercanos se contagiaran de COVID-19, cambió de opinión.

«Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné», remarcó.

Tras los dichos del periodista trascendió que al «vacunatorio móvil», que tendría sede en el Ministerio, habrían asistido al menos un diputado, un ex canciller y algunos funcionarios.

Desde Casa Rosada la noticia habría generado rechazo y por ese motivo le pedirían explicaciones el ministro de Salud, Ginés González García.