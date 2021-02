Este lunes marcharon integrantes de la Cooperativa Nehuén Mapu en reclamo de tierras

Casi medio centenar de personas marcharon este lunes por la mañana por las calles del centro de nuestra ciudad visibilizando el reclamo de vecinos e integrantes de la Cooperativa Nehuen Mapu y del Movimiento de Trabajadores Excluidos, quienes solicitaron al intendente Carlos Saloniti que se restablezca el acuerdo firmado con la intendente Brunilda Rebolledo.

Patricia Aros, integrante de la Cooperativa, indicó a RSM que «la movilización es una lucha por la tierra, una solución habitacional para los compañeros que ya suman alrededor de 200 asociados que están inscriptos en el libro de actas. Estamos buscando la solución para poder trabajar la tierra y que los compañeros tengan su terreno. Sabemos que las viviendas tienen su costo, por eso buscamos un terreno», explicó Aros.

Aros además explicó que la lucha que se viene manteniendo se realiza desde hace años «cuando se hizo una toma en el año 2018 en Chacra 30. En ese entonces logramos un compromiso firmado por Brunilda Rebolledo que era una solución a 30 días, cosa que nuca se logró. Con esa gente que se asoció a Nehuén Mapu venimos trabajando para lograr terrenos».

Con la pandemia los reclamos se vieron claramente afectados, por lo que no se pudo avanzar en poder concretar el compromiso municipal. «No buscamos que nos den, sino poder obtener los terrenos a través de la compra de los mismos. Es lo que queremos, sabemos que si no pagamos esos terrenos, otras personas no podrían llegar solucionar sus demandas. Queremos trabajar con el municipio, con el director de Vivienda, para poder llegar a una solución pacífica, sin tomas de tierra, porque la gente se cansa», indicó Aros.

Tras la reunión que mantuvieron con el intendente Carlos Saloniti, Aros sostuvo que «logramos que nos atienda en persona el intendente y se comprometió en gestionar lo necesario para que cuando se venda el terreno frente al Hotel del ISSN, se haga una división igualitaria con las distintas organizaciones y la gente que está anotada en el registro habitacional, para que de a poco se pueda solucionar dicha demanda».

Tras lograr un nuevo acuerdo y con el compromiso del intendente Carlos Saloniti, quienes marchaban se retiraron satisfechos con la gestión realizada.