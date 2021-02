La cooperativa de trabajo artístico MINKA se presentó con su primer varieté

Se suspende la tormenta porque empieza la función es una varieté de artes que tiene como fin continuar proponiendo actividades presenciales, que conmuevan y planteen nuevos universos. La iniciativa nació de la cooperativa de trabajo artístico MINKA, una agrupación que busca promover el esfuerzo propio y la ayuda mutua, para generar política cultural en San Martín de los Andes.

La actividad fue organizada en conjunto con la Junta Vecinal de Chacra 4, el Consejo de la Comunidad para la niñez, adolescencia y familia, y la Mesa política de participación infantil de nuestra localidad, el pasado 23 de febrero en la Plaza Fontanive. Se trató de un encuentro de diferentes artes: poesía, circo, música y títeres, respetando los protocolos para cuidarnos entre todos.



Este fue el evento debut organizado por la cooperativa Minka, cuyo nombre remite a la minga (minka en quechua), una antigua tradición de trabajo comunitario o colectivo con fines de utilidad social.

Los integrantes de este colectivo, a través de un comunicado, manifestaron: «Sabemos que el arte no debe pedir permiso ni adecuarse al estatus-quo; no debe venderse al mejor postor ni pedir limosnas a la gastronomía, al turismo o al entretenimiento institucional. El arte, como bien dijo Brecht, no es un espejo de la realidad sino un martillo para darle forma. Con Minka nos proponemos basarnos en los valores cooperativos: honestidad, solidaridad, igualdad, responsabilidad social y preocupación por los otros, para desde allí impulsar el ímpetu creativo, generando propuestas culturales y artísticas, que nos abran la posibilidad de vincularnos desde la sensibilidad y refuercen la idea de que el arte es trabajo. Gracias a las familias y a la comunidad del barrio por haber compartido con nosotros.»



Para ponerse en contacto con la cooperativa Minka pueden hacerlo a través del mail: coopeminka@gmail.com

Fotos: cortesía