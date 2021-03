Profesores del CPEM 28 manifestaron que no están dadas las condiciones para que se inicien las clases presenciales

Solo transcurrieron tres días desde el inicio oficial del ciclo lectivo pero los reclamos y conflictos no cesan. Esta vez son los docentes del CPEM 28 quienes piden que los escuchen. El reclamo es el mismo que en todas las escuelas públicas de la ciudad, la falta de elementos para sanitizar, cargos que aún no fueron tomados, protocolos no del todo claros y chicos a la espera de una solución.

El comunicado de los docentes comienza haciendo hincapié en su deseo por volver a las aulas: “Las y los docentes del CPEM Nº 28 hacemos público nuestro deseo de comenzar el ciclo lectivo 2021 de forma presencial. Luego de un 2020 en el que nos vimos forzados a reinventar las estrategias pedagógicas en pos de sostener el vínculo con las y los estudiantes, somos conscientes de lo importante que es el inicio de las clases presenciales para toda la comunidad de la escuela: estudiantes, familias y docentes”.

En este sentido enfatizaron que “la única forma posible en la que deben concurrir estudiantes y docentes a la escuela es si están dadas las condiciones de salud e higiene adecuadas a los protocolos dispuestos por las autoridades pertinentes”. Y agregaron que “lamentablemente, y en virtud de la desidia del CPE y el gobierno provincial, al día de la fecha nuestra escuela no se encuentra en condiciones de abrir sus puertas a las y los estudiantes”.

Los reclamos de los docentes son los mismos que se multiplican a lo largo de toda la provincia de Neuquén, razón por la cual Aten convocó a paro y visibilización por cinco días. “Falta de cobertura de cargos de auxiliares de servicio. Todavía faltan materiales de sanitización y cartelería para cumplir con los protocolos. Habilitación de una sola puerta de ingreso. Cobertura de numerosos cargos docentes y administrativos. Fondo COVID: este fondo viene de Nación y la escuela aún no lo recibió. – Refrigerio: no está garantizado porque no está permitido el uso de las cocinas ni se armó protocolo”.





En relación a estos pedidos explicaron que “estos reclamos han sido elevados al CPE desde ATEN durante todo 2020 y lo que va de 2021. Al día de hoy, nuestra escuela no es la única que presenta estas problemáticas, sino que se trata de una situación generalizada en las escuelas públicas de nuestra localidad. Es responsabilidad del Consejo Provincial de Educación y del Ministro de Educación garantizar las condiciones para que se cumpla el derecho a la educación de nuestros y nuestras estudiantes, así como también los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores de la educación”.

Estas problemáticas y la falta de soluciones solo aumenta la brecha entre los alumnos que ya pudieron comenzar con sus clases y aquellos que aún no saben cuándo podrán hacerlo. Es por eso que los docentes manifestaron “Invitamos a las familias y estudiantes a hacerse parte de esta situación y acompañarnos en estos reclamos, ya que la única forma de volver a las aulas es si el Estado garantiza las condiciones para que esto suceda”.