Lejos de la presencialidad, la Escuela Nº 86, reclamó por mejoras edilicias

La Escuela 86 acompañada por el gremio ATEN se manifestó este lunes 15 de marzo por la mañana para visibilizar las problemáticas que atraviesan como institución, motivo por el cual los alumnos no pudieron comenzar de manera presencial el ciclo lectivo 2021. En comunicación con RSM Radio, Karina Lara, directora del establecimiento educativo manifestó “la idea es poner voz y dar a conocer a toda la comunidad de San Martín de los Andes el estado de nuestra institución, la escuela 86 Batalla de Maipú”.

Desde principio de año el establecimiento se encuentra sin gas “en el mes de enero tuvimos una inspección desde nación, que fue para todas las escuelas del país. En ese momento Camuzzi realizó las pruebas y el edificio no las pasó porque había pérdidas y por el olor a gas que se sentía se clausuró y se precintó el medidor”contó Karina y agregó “hice un pedido para ver si nos dan 90 días para solucionar todas las situaciones que se encontraron desde gas del estado”.

El 3 de marzo comenzó para solucionar el problema de gas en la institución, al respecto la directora de la Escuela 86 le contó a RSM Radio “se trata de una obra a través de una contratación que hizo obras públicas del municipio con un contrato con obras públicas de provincia”. Además detalló que nosotros el primero de marzo tuvimos una asamblea en la escuela donde se convocó a la comunidad y se les contó la situación que estamos atravesando”.

Por su parte ATEN decidió acompañar a la escuela y su comunidad en esta “jornada de lucha y visibilización” en la cual remarcaron que “en la provincia de Vaca Muerta, las escuelas no cuentan con las condiciones edilicias necesaria para garantizar una presencialidad cuidada y segura. El gobierno de Neuquén abandonó durante todo un año las escuelas que no recibieron ningún tipo de mantenimiento, ninguna obra de infraestructura para poder funcionar correctamente”.

En este sentido, Laura indicó “nosotros hemos empezado las clases a modo virtual pero sabemos que no están todos los chicos, ni todas las familias”. Y añadió que tampoco “están las condiciones porque no hay conectividad en todas las casas y muchos chicos y chicas no han podido tener esta re vinculación con la escuela y en este momento, eso es lo que a nosotros más nos está preocupando”.

En la localidad al menos 800 alumnos de primaria no cuentan con docente y ese número es aún mayor en la secundaria. “cientos de chicos y chicas se están quedando sin educación, porque por más que uno prepare un cuadernillo sabemos que eso no es todo” enfatizó Karina y remarcó “necesitan de la intervención de las profesoras y profesores de la escuela así que la idea era convocarlos para dar a conocer esta situación que no es de ahora, viene de años”.

El edificio de la Escuela 86 tiene 96 años y el abandono que sufrió durante el año 2020 solo acrecentó los problemas estructurales que ya arrastraba desde años atrás. “la situación edilicias no es la óptima para los chicos y las chicas. Es por eso que queremos decirle a la gente: “Estamos así, este es el estado de la escuela”, dijo y agregó que “a nosotros el año pasado se nos prohibió el ingreso a los edificios educativos. Teníamos una prohibición por resolución de ingresar a los establecimientos y cuando pensás que se podría retomar, con lo importante que es la presencialidad, te encontras con estas cosas”.

A pesar de las dificultades y de los reclamos que están llevando adelante tanto los docentes como los padres, los directivos de las escuelas no se dan por vencido. “Estamos trabajando con los directores de otras escuelas, en conjunto con la supervisión escolar para poder habilitar burbujas en otros espacios educativos”, contó Karina y detalló “sobre todo para los niños y niñas del primer ciclo que son quiénes están en un proceso de alfabetización y así remotamente es mucho más compleja nuestra tarea y nuestra labor docente”.

Según les informaron la obra tiene un plazo de 90 días, “los directores sabemos que todos los años estamos haciendo reclamos, pedidos a infraestructura, a mantenimiento y hay cosas que se piden en agosto” aseguró y concluyó, “en este momento deberíamos estar trabajando exclusivamente con lo pedagógico, en la recuperación de contenidos del año pasado y en su lugar tenemos que estar pensando en situaciones edilicias”.