Piedra del Águila: denuncian al secretario de Turismo por violencia de género

En la localidad de Piedra del Águila, una funcionaria de la municipalidad de dicha ciudad denunció en las últimas horas por maltrato verbal y violencia de género al secretario de Turismo quien cumple funciones de jefe. Por este hecho durante toda la semana, la mujer permaneció con licencia psicológica.

El hecho, según consta la denuncia ocurrió justamente el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el marco de las actividades culturales por el Día de la Mujer Trabajadora, después de haber concluido sus tareas designadas para dicho evento. La víctima radicó la denuncia en la Comisaría Octava.

A mi entender se molestó, me dice qué estaba haciendo mientras el resto se encontraba trabajando, quién me creía yo para estar sentada tomando mate, gritando y gesticulando», precisa la denuncia. Ante la situación, el marido de la funcionaria cuestionó a Rucci por haberla violentado pero no obtuvo ninguna respuesta reparadora sobre lo ocurrido.

«No es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones. En anteriores eventos realizados que este hombre se encontraba a cargo reaccionaba así, se molesta, se altera, como que se abatata y reacciona mal», agrega la denuncia

La denunciante aseguró a medios capitalinos que «los maltratos son constantes también a otras compañeras de trabajo» y que ella fue la primera situación que sufrió contra su persona.

«Yo no tengo más miedo y no tengo porqué tolerar el maltrato. Tengo otras compañeras de otras áreas que ya expusieron lo mismo, pero este gobierno se ha caracterizado por normalizar estas situaciones de maltrato o destrato. Ha habido muchas quejas y el intendente ya sabe esto», apuntó la funcionaria.

Tras haber realizado la denuncia, la mujer dijo que estuvo «emocionalmente quebrada», por lo que se mantuvo alrededor de una semana con licencia psicológica. «Pero hoy no tengo miedo a nada. Estamos cansadas. Hay un montón de gente que esta sufriendo maltrato laboral y nadie hace nada», afirmó.

Por su parte el secretario de Turismo no brindó declaraciones, pero manifestó que todo esto «es un tema de la Justicia.