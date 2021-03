Tragedia en la laguna Carilafquen: se les pinchó el gomón, nadaron hasta la orilla pero uno de ellos desapareció

El terrible hecho ocurrió en la tarde de este domingo en la laguna Carilafquen, a casi 100 kilómetros de nuestra ciudad, en donde cuatro vecinos que se encontraban pescando en un gomón sufrieron un desperfecto, en donde se les terminó pinchando a algunos metros de la orilla. Los cuatro nadaron intentando llegar a la orilla pero uno de ellos no llegó.

«Se nos pinchó el gomón y rápidamente empezamos a nadar hacia la orilla. Fue terrible porque los cuatro sentíamos que el agua nos chupaba hacia abajo. Nuestro amigo que venía detrás mío tenía zapatos de trabajo, dos pullovers y se ve que eso no ayudaba a que pueda nadar. No sé cómo llegamos hasta la orilla, no aguantábamos más. En un momento perdí mi buzo porque me pesaba. A pocos metros de la orilla ayudé a mis otros dos compañeros a que se tranquilicen para poder llegar a salvo a la orilla», expresó a RSM conmovido uno de los hombres que estaban en el gomón.

El relato que cuenta uno de los cuatro hombres que se encontraban pescando en la laguna es terrible. «Intenté ayudarlo pero cuando me di vuelta a verlo ya no estaba más. Sentí que me moría en el lugar. Era volver a buscarlo y morir en el intento o llegar a la orilla. Se me cruzó mi familia por la cabeza y sentí que no tenía que morir ahí», explicó.

Aún se desconoce el motivo por el cual el gomón se pinchó. Se sabe que los cuatro estaban a bordo del mismo, que se encontraban pescando y que en cierto momento el bote se pinchó y debieron nadar hasta la orilla para salvar sus vidas. Se desconoce hasta el momento si contaban con chalecos salvavidas o los elementos de seguridad pertinentes. De todos modos el hecho está siendo investigado por parte de las autoridades.

Alrededor de las 17 horas personal de Defensa Civil de Junín de los Andes, Bomberos Voluntarios, Gendarmería, Parque Nacional Lanín y efectivos policiales recibieron el alerta de los sucedido en la laguna y se movilizaron hasta la zona. Se montó un operativo para llegar hasta el lugar y comenzar rápidamente la búsqueda.

Cerca de las 23 horas de este domingo la búsqueda se suspendió hasta las 6:00 horas de este lunes debido a la poca visibilidad en la zona. De acuerdo a la información que pudo recabar RSM, bomberos de la ciudad de Junín tendrían ubicada la zona donde podría estar el cuerpo del hombre pero debido a la oscuridad que reinaba en la noche de este domingo se hacía imposible ingresar a rescatar el cuerpo.

