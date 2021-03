Waldo Wolff: «La ciudadanía está pagando las consecuencias de ser uno de los países menos vacunados sin ninguna explicación”

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de cambiemos Waldo Wolff estuvo reunido el día domingo con los referentes locales Gerardo Schroh y Jan Carlos Querejeta para conocer como se viene trabajando a nivel local y regionalen el contexto de pandemia. En diálogo con RSM Radio contó que “el año pasado por la pandemia no había podido venir y estuvimos charlando de como vienen trabajando en la provincia con esta pandemia”.

“Estuve reunido ayer con ellos, es una actividad que hago habitualmente”, explicó y agregó que “hoy tengo la posibilidad a través de mi participación, de mi posición, de tener injerencia nacional y más allá de mi descanso y del turismo, hago esto por convicción. Nunca dejo de hacer política porque creo en eso y me gusta hacerlo”.

Respecto al manejo de la pandemia el diputado manifestó, “es público mi posicionamiento y el de mi espacio porque creemos en eso y el gobierno tiene doble comando, está extraviado” y añadió: “El presidente dice un día que está todo bien y después echa al ministro de salud por el vacunatorio vip” enfatizó el referente de cambiemos.

Por otra parte, Wolff enfatizó que el presidente había asegurado que “a fines de enero íbamos a tener 10 millones de vacunados y hoy no sabemos cuántas vacunas están viniendo porque no ten cuentan por más que sea información pública” y resaltó que “es un gobierno que no cree en la comunicación, entonces nunca hizo mesas multipartidarias que son para temas de interés nacional”.

Además, el funcionario manifestó que “nosotros siempre estuvimos, el 20 de marzo del año pasado cuando comenzó el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) el presidente de interbloque Mario Negri llamó al presidente y le preguntó que necesitaba” y remarcó: “Le votamos todas las emergencias económicas, sanitarias, la refinanciación de la deuda y siempre escondió esto porque es un naipe que utilizaba para decir nosotros lo resolvimos y le salió mal, quiso hacerlo solo y le salió pésimo y hoy lamentablemente la ciudadanía está pagando las consecuencias de ser uno de los países menos vacunados sin ninguna explicación”.