Durante el otoño seguirá funcionando la biciteca

Así lo anunciaron a través de las Redes Sociales del Consejo de la Comunidad para la Niñez, Adolescencia y Familia de San Martín de los Andes (CoCoNaf). Además, aseguraron que a lo largo del verano se alcanzaron los 300 préstamos.

La propuesta surgió a partir de la necesidad de los niños y adolescentes que no contaban con una bicicleta propia. En este sentido, Horacio Margenat le contó en diciembre 2020 a RSM que “los chicos nos decían que no tenían bicicleta o que la tenían rota porque los papás no podían pagar el arreglo, de ahí es que surge esta idea”.

Según detallaron en Facebook “a lo largo del verano la Biciteca Popular, sita en el Club Social y Deportivo Cordones del Chapelco, siguió rodando con todos los protocolos de cuidado, alcanzando los 300 préstamos y mucho aprendizaje bicimecánico”. Y aseguraron que esto fue “gracias al trabajo solidario con el club que cedió sus instalaciones permitió un trabajo más cómodo, acondicionamiento de las bicicletas y la realización de los préstamos”.

Ahora, a días de haber comenzado el otoño y de que la temperatura comience a descender contaron que “Máximo Tholke, un vecino de la localidad, cedió en préstamo por un año un conteiner para poder seguir funcionando con mayor comodidad y sin interferir en las actividades del club. Ahora se podrá almacenar y administrar mejor los recursos que la biciteca va obteniendo”.

La “Biciteca Popular” comenzó a funcionar a mediados de diciembre de 2020 y en poco tiempo se volvió un éxito. El funcionamiento es similar al de una biblioteca donde los chicos deben asociarse y prometer que van a cuidar la bici y devolverla en el tiempo establecido para que otros puedan hacer uso.

Finalmente, desde las Redes de la CoCoNaf expresaron que “muchas son las voluntades que se suman para que los niñas y niñas cuenten con estos vehículos para jugar, crear y crecer en autonomía”.

Las donaciones de bicicletas, patacletas, cascos y herramientas de taller se siguen recibiendo por mensajes al whatsapp 2972 43 46 96.