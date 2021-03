Por el estado de las escuelas padres y madres, denunciaron al subsecretario de Obras Públicas y la ministra de Educación

El grupo Padres y Madres en Defensa de la Educación de Neuquén presentó una denuncia, en la capital neuquina, contra el subsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza, y la ministra de Educación, Cristina Storioni, por posibles incumplimientos de sus deberes como funcionarios públicos y, por lo tanto, afectación a los Derechos del Niño. La acusación tiene que ver con no resolver los distintos problemas que impiden que unas 100 escuelas, según su propio relevamiento, inicien las clases.

Foto: Archivo RSM

Gustavo Lucero, representante legal de los padres, indicó que «transcurrió el segundo semestre del 2020 sin que se llevaran adelante todas las previsiones necesarias a los fines de acondicionar las escuelas», lo que podría constituir el delito de incumplimiento de deberes de funcionario.

El grupo de Facebook de los padres y madres tiene más de 1800 miembros los cuales pudieron relevar que son más de 100 las escuelas de toda la provincia que tienen problemas edilicios, faltan construcciones o no se terminaron. Compararon sus cifras con las que, consignan, se brindaron desde Obras Públicas (10 sin presencialidad, 263 con trabajos menores y cuatro a cargo de municipios, intervenidas por Provincia) y desde ATEN (71 escuelas que no pueden empezar) por lo que pidieron que se esclarezcan los números.

Además de constatar faltantes de pizarrones, problemas de conectividad, falta de docentes y servicios básicos, los padres indicaron que hay escuelas que podrían cumplir con la presencialidad y no lo hacen, en tanto que otras que no cumplen con clases virtuales y, sobre todo, que podrían haber resuelto sus problemas de infraestructura durante el 2020, pero no hubo previsión para avanzar en este aspecto.

«El subsecretario ayer (miércoles) hizo declaraciones de que a fines de enero recién empezaron a trabajar en el acondicionamiento de las escuelas. Entonces, esa falta de actividad va a tener que ser justificada y van a tener que rendir cuentas. Debido a que no hay información oficial debemos recurrir a la Justicia», planteó el abogado.

El grupo de «Padres y Madres» se dio a conocer durante 2018, cuando realizaron presentaciones en contra del paro de ATEN, que se extendió por más de un mes. En esta denuncia aseguran que hay docentes que están cobrando salarios sin realizar la contraprestación correspondiente porque tanto titulares como suplentes tienen «partes de enfermo». También reclaman que, así como el Gobierno pudo resolver la cuestión salarial con el sindicato, debería haber tenido la previsión para evitar «los serios perjuicios que se transitan».