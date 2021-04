Cámara de Comercio de Junín de los Andes: «Coincidimos en el reclamo, más no en el método»

La Cámara de Comercio de Junín de los Andes emitió un comunicado ante el corte de ruta sobre los puentes de esa ciudad por parte de los trabajadores de la salud. Sobre la medida en particular los representantes de los comerciantes locales expresan: «Coincidimos con el reclamo, mas no con el método, toda vez que atenta exclusivamente contra la actividad privada que ya viene destruida hace 365 días menguando ingresos, reduciendo stock, achicando gastos y tratando de no tocar el empleo».

Respecto a ésto último argumentan: «Los que trabajamos en la actividad privada y dependemos de nuestra facturación diaria para vivir y mantener las fuentes de trabajo, vemos hoy erigirse un corte total, del acceso a nuestra localidad, en una fecha tan sensible como es la Semana Santa».

Asimismo, entienden las necesidades que provoca el reclamo: «Quienes se han convocado son conocidos nuestros, de toda la vida, que nos han visto padecer más de una vez en la guardia o en internación de nuestro hospital». «Nos toca tener que acompañar un reclamo de recomposición salarial acorde a la inflación que ni por asomo se acerca al paupérrimo 12%»

Sobre el final, el comunicado se dirige el gobernador Omar Gutiérrez : «En sus manos está la decisión de compensar y por qué no, recompensar a todos los actores de la salud pública…» y agrega «La sociedad todavía está esperando un gesto de nobleza por parte de los funcionarios políticos de reducirse sus cuotas, viáticos e ingresos, en una actitud de grandeza para con el pueblo».