Este sábado se realizará una caravana en apoyo al personal de salud

Tras más de un mes de conflicto entre los trabajadores de Salud autoconvocados y el gobierno provincial decidieron realizar una caravana en todo Neuquén en apoyo a la causa. La concentración será a las 19.30 horas en Chacra 30 y luego se desplazarán por la ciudad hasta llegar a la plaza San Martín.

El día jueves, luego de varias horas cortando las rutas de acceso a las localidades cordilleranas, el personal de salud decidió levantar la medida y pensar nuevas acciones para que el gobierno los atienda y escuche su reclamo. El conflicto comenzó a partir de que los gremios ATE y UPCN aceptaran un acuerdo salarial de 15%, muy por debajo de otros arreglos y de sus expectativas.

Durante la jornada del viernes, intentaron acercarse al gobernador durante el acto en honor a los veteranos y caído en Malvinas pero no lograron dialogar. Según detalló, Julieta Tarifeño, psicóloga del Hospital Dr. Ramón Carrillo, hasta ahora “no tenemos más información. Algunos compañeros se acercaron al acto de por los caídos en Malvinas en el que estaba el gobernador y la ministra de Seguridad”.

Los autoconvocados, “estuvieron charlando con ella (la ministra) pero no no hubo mayor respuesta”. En cuanto al gobernador “directamente no nos escuchó, le dijo que hablen con la ministra que había un grupo hablando con ella y eso fue todo”, detalló Tarifeño.

Más tarde volvieron a intentar acercarse a Gutierrez, “también se presentó en uno de los vacunatorios en Neuquén donde otro grupo trató de dialogar con él” pero no lo logró. Sin respuestas por parte de las autoridades decidieron continuar con las medidas de fuerza, “nosotros vamos a seguir haciendo acciones, mañana está esta caravana con bocinazos que se hacen en la mayoría de las ciudades de la provincia así que nos vamos a sumar a eso e invitamos a toda la comunidad a que participe”.