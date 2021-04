Comienza este lunes el curso ¿Quién necesito ser en este momento?

La coach Margareth Porto, de Intervención Creativa, comienza este lunes 5 de abril un nuevo curso en modalidad vía Zoom: ¿Quién necesito ser en este momento? Abordará temas como la prosperidad, la gestión emocional y el éxitos en tus relaciones, en estos tiempos tan desafiantes.

Margareth es Abogada, Facilitadora profesional, Coach Ontológica Profesional y tiene un Postítulo en Neurociencias, entre otros estudios. Desarrolla “Intervención Creativa”, una consultora integrada por Coaches Ontológicos Profesionales, que pretenden a través de la Ontología prestar servicios, “asistiendo, invitando, convocando al despertar de la conciencia potenciando las posibilidades y cualidades que cada uno tiene para ser activadas”, explica.

“Nuestra propuesta es con dinámicas simples para que los asistentes al curso se vayan con la sensación de que el trabajo está siendo hecho y que son su propio producto. Que descubran que las capacidades que tenemos están todas ahí, y a veces necesitamos un click o una vuelta de tuerca para comenzar a trabajar de otra manera”, explica Margareth.

Luego agrega: “Hoy en día el saber no es suficiente, hay que tener la capacidad de ser empático, flexible, conciliador, creativo, líder, tener buena comunicación, saber gestionar la diversidad, todas habilidades a rescatar en cada uno de nosotros. Las tenemos, pero no las estamos utilizando para el resultado esperado”.

En el flyer de promoción del curso invitan: “Si te estás preguntando en este momento cómo seguir, esta es nuestra propuesta: revisar o crear tu propósito, conocer tu misión, tu visión y tus valores. Establecer relaciones sustentables, pautas y metas, trabajar con tu potencial, afianzar y traer a luz tu liderazgo”.

En cuanto a su formación, Margaret comparte: “Siempre he tenido mucha curiosidad sobre los comportamientos de las personas en sociedad. Empecé por la carrera de derecho. Considere de suma importancia, las leyes y su relación con el ciudadano. No me fue suficiente; veía que, detrás de cada persona, había un recorrido fascinante, y eso me llevó a buscar más conocimiento y carreras que estuvieran más próximas de este objetivo, que me despierta pasión, curiosidad y gran entusiasmo”.

En su consultora trabajan “mediante una Indagación Respetuosa, una Intervención Creativa culminando con la Innovación Comprometida, asistimos a personas, grupos y equipos de trabajo. El Coaching Ontológico es una nueva modalidad educativa cuya práctica es el aprendizaje y transformación”. La inscripción al curso está abierta y pueden hacerlo comunicándose al 2944 586476.Fotos: gentileza