La atención de los centros de salud local continúa siendo con «guardias mínimas»

Foto archivo- RSM

Luego de la asamblea de trabajadores autoconvocados (afiliados y no afiliados a los gremios ATE, UPCN, SIPROSAPUNE Y SEN) del Hospital Dr. Ramón Carrillo que se realizó el día martes informaron que «en consonancia con todos los Hospitales de la provincia de Neuquén hemos tomado la decisión de continuar con las medidas de paro y quite de colaboración».

En este sentido explicaron que «la mayoría de los servicios sostienen guardias mínimas y urgencias» y detallaron que por esa razón «se han suspendidos turnos programados por consultorios externos».

A continuación se detalla el modo de atención de cada centro de salud.

•Centros de salud Arenal, Centro de Salud Tiro Federal, Centro de Salud Quirno Costa (Vamep 36), Centro de Salud Radales: mantienen guardias mínimas y atención de urgencias.

• Cocina: quite de colaboración. Solo internación.

• Estadística, día de la fecha quite de colaboración, no se otorgarán turnos luego de las 12 hs.

• Choferes, solo urgencias por guardia, internación y derivación.

• Salud mental, centro de día y servicio social, guardias, urgencias e internación.

• Médicos clínico y traumatología, urgencias.

• Instrumentación quirúrgica: guardia mínima.

• Sector Rayos se atiende solo urgencias de guardia, internación y quirófano de urgencias.

• Sector COVID internación, solo urgencias.

• Fonoaudiología: screening, internación y pacientes críticos.

• Pediatría: atención urgencias, guardia e internación.

• Sector enfermería materno infancia: plantel mínimo por paro.

• Laboratorio: solo urgencias.

• Lavadero: quite de colaboración, garantía mínima del servicio.

• Agentes Sanitarixs: atención de urgencia. Suspensión de línea COVID luego de las 16 hs.

• Mantenimiento: guardia mínima.

Finalmente expresaron que «los trabajadores de salud Autoconvocados de nuestro Hospital, votamos de manera positiva en seguir acompañando a nuestros compañeros de salud que están en los cortes de ruta, en distintos puntos de la provincia, esperando se reestablezca el dialogo con las ministras Merlo y Peve, por pedido de Fiscal Gerez, hasta tener una propuesta salarial acorde».