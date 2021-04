Dónde son los cortes de ruta de Neuquén

Los reclamos de los trabajadores de salud se extiende con cortes de rutas por diversos puntos de la provincia de Neuquén, concentrados en zona petrolera. Durante la mañana de hoy se reportaron los siguientes cortes:

RP N° 17 y 1 (Añelo) Bloqueo Total

Ex RP-17 altura MILICIC – Bloqueo Tota

Ex RP-17 altura bajada de las Patrias (TSB) (Añelo) Bloqueo Total

Ruta Provincial N° 7, altura estación SHELL (Añelo) Bloqueo Total

Ex RP N° 17 altura Barrio La Meseta (Añelo) Bloqueo Total

Ex RP-17, altura arco subida de Batería 3° Bloqueo Total

RP N° 7 Acceso al PACS 6 Puesto automático de control Loma Campana (Añelo) Bloqueo Total

Camino Principal en límite YPF / La Calera Bloqueo Total

RN N° 22 altura, Transito de Plaza Huincul Bloqueo Total

Acceso al CIPH, altura calle Zambrano (Plaza Huincul) Bloqueo Total

RP N° 7, altura picada N° 5 (S.P. del Chañar) Bloqueo Total

RPN° 7 Y Camino unidireccional USP-8 Bloqueo Total

Ruta 7 altura puente dique Ballester

Ex RPN° 17 y Camino unidireccional Bloqueo Total

RN N° 22 Acceso a la ciudad de Zapala Bloqueo Total

RN N° 40 Acceso a la ciudad de Chos Malal Bloqueo Total

RN N° 40 Puente sobre el Río Chimehuín Acceso a Junín de Los Andes Bloqueo Total

RN N° 237 Acceso a la ciudad de Picún Leufú Altura del Cristo (Transito liviano liberado con camino alternativo indicado por la policía local)

RN N°22 altura de Arroyito

RN N°40 en Villa La Angostura (sólo camiones)