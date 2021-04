Julieta Tarifeño: «Queremos recomposición salarial no bono»

El conflicto entre salud y el gobierno provincial ya lleva más de 50 días y lejos de calmarse las aguas, cada vez hay más enfrentamiento y desacuerdo entre las partes. Mientras que por un lado, el ministro de economía de Neuquén, Guillermo Pons, aseguró que “la población de Neuquén es rehén de los autoconvocados” y que “deben levantar los cortes de ruta para poder arribar a un acuerdo”. Por otro lado, Julieta Tarifeño, vocera de los trabajadores autoconvocados de nuestra localidad manifestó en “Hacemos lo que podemos” por RSM Radio, FM 98.5 que “los cortes de ruta fue una medida que comenzó para semana santa pero que antes de eso hubo un montón de intentos de diálogo y un montón de otras medidas donde no fuimos escuchados”.

Durante el mediodía del lunes, vecinos autoconvocados de San Martín de los Andes, se manifestaron frente a la municipalidad para pedirle al intendente, Carlos Saloniti que interceda en el conflicto. El mandatario recibió junto a concejales y funcionarios a tres representantes de los vecinos autoconvocados quienes le plantearon la necesidad de que termine el enfrentamiento. “Los vecinos siempre nos acompañaron a nosotros entonces nos parece que ahora debemos estar nosotros acompañándolos, como siempre lo hicimos con la comunidad, incluso ante esta situación tan adversa del combustible que sabemos cómo los afecta”, afirmó Tarifeño.

La falta de combustible y de algunos bienes de primera necesidad, encendieron la alarma de los vecinos y políticos locales quienes esperan atentos una pronta resolución a este conflicto que ya lleva 12 días en las rutas y que comenzó luego de que ATE y UPCN acordaran un 15% de aumento salarial para los trabajadores de salud. Según manifestó Tarifeño es que “en todos los cortes se ha dejado pasar a los camiones con combustible” y añadió que “la intención de los trabajadores es que llegue el combustible porque, de hecho, a nosotros mismos nos está perjudicando para poder llegar a los cortes. Hay una decisión del gobierno de no permitir que los camiones lleguen a determinados lugares justamente dónde están los cortes”.

Una de las condiciones que puso el gobierno para reabrir el diálogo es que se levanten los cortes de ruta para que los camiones que abastecen a las localidades puedan pasar. En este sentido, la vocera local agregó que “hay videos en las redes sociales donde se ve camiones que salían de la refinería y que podían circular por la ruta” y detalló que “todos los cortes se han levantado en algunos momentos para que los camiones puedan pasar, por qué no llegan esos camiones a destino eso es algo que dependa de nosotros”.

En cuanto a las medidas que van a tomar en la semana la trabajadora de Salud explicó que “lo estamos terminando definir, en realidad porque depende de cuántas personas seamos para poder apoyar las distintas medidas y como día a día vamos teniendo asamblea siempre apostamos a que haya mesa de diálogo y que esto se solucione” y subrayó que “lo vamos tomando un poco día a día con la esperanza de que mañana se termine”.

Con respecto a los dichos del ministro de Economía de Neuquén, quien manifestó que “el bono Covid no se pagará en la medida que sigan los bloqueos en las rutas de la provincia” la vocera de los autoconvocados de esta localidad afirmó “me parece bárbaro que no lo paguen porque no lo queremos” y aseveró que “nosotros queremos recomposición salarial no bono y el destrato que han tenido con los compañeros que han ido a las mesas de diálogo ha sido tremendo, horas de espera para que lleguen sin ninguna propuesta seria es violento. Hoy ninguna de las medidas que está tomando el ejecutivo apuntan a una resolución”.