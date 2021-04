Largas filas para cargar combustible por cuarto día consecutivo

En todas las Estaciones de Servicio de San Martín de los Andes se repite la misma imagen de los últimos cuatro días, largas filas para conseguir cargar algo de combustible. Tras 14 días de cortes de ruta de los trabajadores autoconvocados, desde la semana pasada, se comenzó a sentir el desabastecimiento en la ciudad.

Foto Federico Soto – RSM

En diálogo con el móvil de Hacemos lo que podemos FM 98.5, Malena Rago, encargada de la YPF de la Vega, explicó que «hicimos un tope despacho hasta 20 litros por auto porque consideramos que de esa manera podía llegar a más gente el producto».

Desde la YPF del ACA informaron que el camión descargará en la Estación de Servicio 5 mil litros de nafta Súper y que se continuará con la medida de cargar 2000 pesos por vehículo.

Según las estimaciones de la concesionaria, alcanzaría para cubrir la demanda de unos 180 automóviles. Hasta las cuatro de la tarde la fila llegaba hasta la rotonda de la Virgen.

Video – RSM

Por su parte, la YPF de la Vega dijo que la descarga para esa Estación será de 10 mil litros de nafta Súper y que el procedimiento será el mismo que se utilizó ayer, cargando 20 litros por vehículo como tope. Esto alcanzaría a cubrir la demanda de unos 500 rodados. La fila llegaba aproximadamente hasta la Escuela 86.

A su vez, Malena detalló que «nosotros no tenemos la información precisa y exacta de dónde están los camiones, o sea no tenemos un GPS para saber exactamente dónde están. Sabemos que los camiones están pedidos y están cargados pero no donde se encuentran».

Frente a la consulta de cuando arribará Diesel, la trabajadora de YPF contó que «sabemos que salió un camión de mar del plata ayer con 10,000 litros de infinia diesel y que normalmente cuando salen los camiones de mar del plata tardan dos días pero hoy con cortes y con esta situación le calculamos que va a demorar un poco más».

En cuanto a la YPF del centro (calle Curruhinca) confirmaron cerca de las 15.30 horas que alrededor de las 16 se aguarda el arribo de un camión con NAFTA Súper. Aún no se precisó la cantidad de litros que va a descargar ni cuánto se podrá cargar.

En estos momentos, la cola de vehículos sobre calle Villegas, llega hasta la intersección de calle Belgrano y continuaban llegando más autos.