Sin clases presenciales por el paro de ATE Neuquén que afecta a Auxiliares de Servicio

El gremio ATE Neuquén convocó para el día de hoy a un paro y movilización por una serie de reclamos que abarcan el pase a planta de los eventuales y el pago del plus por ropa de trabajo. Esta medida afecta a los Auxiliares de Servicio de las escuelas, por lo que no se podrá realizar la desinfección estipulada por los protocolos, provocando la suspensión de clases presenciales

En el día de ayer, a través de grupos de WhatsApp los directivos de gran parte de las escuelas públicas notificaron a la familias que no podrán dictar clases presenciales, porque no tendrán personal suficiente para mantener la limpieza y cumplir con los protocolos. Como los docentes no tienen medida de fuerza, en algunos casos, se indicó que se reemplazará el encuentro en el aula por la enseñanza virtual, dentro del horario escolar de cada turno.

Desde el inicio del ciclo lectivo, las escuelas funcionan con un sistema de burbujas, con grupos que se alternan para asistir al aula. Por eso, el paro de ATE afectará sólo a la mitad de los alumnos que tiene presencialidad esta semana.

El titular del gremio, Carlos Quintriqueo, mencionó que, junto con el pliego, también exigen que cualquier aumento salarial que se otorgue a otro sector se aplique al resto de los trabajadores estatales, en alusión al conflicto que mantienen desde hace 50 días los autoconvocados del sector Salud.