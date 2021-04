Una vecina de Junín de los Andes pidió intervención a la Fiscalía para que garantice la libre circulación por la Ruta 40

Una vecina de Junín de los Andes inició un pedido de intervención a la Fiscalía IV Circunscripción para que intervenga garantizando la libre circulación a partir de una afectación personal. En la nota presentada explica que debido al corte de ruta que se efectúa sobre el Río Chimehuin no puede concurrir a su trabajo, su hija no puede asistir a la escuela y no pueden pasar a comprar provisiones, por lo que se encuentran aislados.

En la nota explica: «Entiendo, avalo y adhiero al reclamo de los Trabajadores de Salud autoconvocados con su válida y legítima pretensión de un salario digno, pero como en cualquier ordenamiento jurídico del mundo civilizado, los derechos de uno, se extienden alcanzan hasta que comienzan los derechos del otro». Agrega: «Un reclamo válido, cuando afecta derechos de terceras personas, puede convertirse en improcedente y hacer peligrar su legitimidad».

Asimismo, exhorta al Gobierno de la Provincia del Neuquén a que garantice el ejercicio de sus derechos «y los de todos los neuquinos, que pretendamos circular libremente por las rutas, derecho de rango constitucional, que no puede verse afectado por ningún particular ni colectivo, por más válido que sea su reclamo, sin incurrir en el delito tipificado en el Art. 194 de nuestro Código Penal, y todo el ordenamiento jurídico existente».

Dirigiéndose al fislcal le solicita #que tome intervención en el asunto, y arbitre los medios a su alcance, para garantizar el libre tránsito de la población por las rutas y caminos de nuestra provincia».