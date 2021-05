Gran preocupación de la cartera sanitaria local por la situación epidemiológica actual de la provincia

“Estamos en la segunda ola y estamos en una situación crítica, no colapsada pero si compleja”, aseguró en diálogo con RSM Radio, el Doctor Juan Cabrera, jefe de Zona Sanitaria IV. Por su parte, el Doctor Alejandro Galván, Coordinador de la Clínica Chapelco, también expresó su preocupación en «Hacemos los que podemos» por la velocidad en la que se multiplican los casos y la “sincronicidad” entre los picos de las diferentes localidades de la provincia.

Foto: RSM

Según detalló el Doctor Cabrera, “el promedio de edad de los pacientes internados es de menos de 55 años. Es decir, son personas relativamente jóvenes”. Además, explicó que “actualmente, tenemos un incremento en la cantidad de casos internados. En el hospital hay 14 pacientes, mientras que en la Clínica Chapelco hay 12, de los cuales la mitad de ellos están con respirador. Estamos en una situación bastante compleja, pero no solamente nosotros sino también a nivel provincial y esto nos preocupa, por eso se decidió suspender todas las cirugías programadas y nos llevó a la readecuación de algunos consultorios”.

Por el momento, según dijeron ambos médicos, no se están rechazando derivaciones de otras ciudades aunque coincidieron en que la situación actual es “muy compleja” y “se está al límite desde hace mucho tiempo”. “En el caso de Villa La angostura por ejemplo, no tienen terapia por eso nosotros recibimos los pacientes de allá al igual que Junín”, dijo el jefe de Zona Sanitaria IV. A su vez, Galván explicó que “en la primera ola el pico se dio segmentado, primero fue en Neuquén, después fue en Zapala, más adelante en Bariloche y último fuimos nosotros. Eso nos permitía apoyarnos en las demás ciudades”.

En noviembre, San Martín de los Andes recibía pacientes intubados de Neuquén. En cambio, cuando llegó el pico de contagios a la ciudad en el mes de febrero, se derivaban pacientes a la ciudad capital. Lo mismo ocurrió con otras localidades como Zapala, Cutral-Co o Plaza Huincul “ahora tenemos un momento de sincronicidad de casos en terapia intensiva donde el pico se da en todas las localidades al mismo tiempo y esto es lo que más nos preocupa”, aseguró el médico de la Clínica Chapleco.

Foto archivo – RSM

En este punto también coincidieron ambos profesionales y remarcaron esta diferencia con lo que ocurría el año pasado cuando la provincia transitaba la primera ola de Covid – 19. El Doctor Juan Cabrera resaltó que “cuando nosotros tuvimos el pico, que fue a principios de febrero, el resto de las localidades tenía menos casos y por eso derivábamos pacientes hacia esos lugares. Hoy nos encontramos en una situación, en la que en toda la provincia, estamos más o menos igual y eso nos hace estar en una situación compleja, muy compleja”.

Actualmente, el 90% de las camas de Terapia Intensiva de la ciudad están ocupadas y tanto la Clínica Chapelco como el Hospital Dr. Ramón Carrillo están “al límite” y trabajando en conjunto dándose apoyo mutuo para atender a los pacientes. Tanto a los vecinos de San Martín de los Andes, como los que llegan derivados de otras localidades.

“A veces pedimos que las instituciones intervengan, que se tomen medidas, pero también tiene que ver con cada uno de nosotros, con ver hacia nuestro interior y ser responsables”, aseveró el referente de Zona Sanitaria IV y añadió, “lo dije desde el primer día cuando arrancó la pandemia el año pasado, si vos me preguntas a mí qué es lo que tenemos que hacer, nos tenemos que quedar todos en casa 15 días y punto. Esto es a nivel nacional, no estoy hablando solo a nivel sanmartinense. A fines de enero, principios de febrero estuvimos a punto de apretar el botón rojo y lo gritamos a los cuatro vientos, pero no hubo grandes cambios. Si fuera por mí que se apriete el botón rojo, pero es complicado porque si no el sistema sanitario pasaría a ser el concejo deliberante, el intendente, el ministro de seguridad y pasaría a ser todo responsabilidad de salud y nosotros solo hablamos desde nuestra perspectiva”.

Foto archivo – RSM

Por su parte, el Doctor Galván contó que “ayer (lunes 3 de mayo) tuvimos una reunión por Zoom con médicos de Terapia Intensiva de diferentes sectores del país y todos concluimos en que la segunda ola llegó en algunos sectores fuera del área de Buenos Aires mucho antes de lo que esperábamos, digamos que nos agarró a contra pierna”. En este sentido, aseguró que “nosotros recién hemos salido de la primera ola que fue entre diciembre y febrero, descansamos en marzo un poco, en abril comenzaron a subir los casos y esta primera semana de mayo tenemos una curva de mucho ascenso con un tiempo de duplicación de casos muy corto”.

“Hay que empezar a reforzar las medidas de seguridad”, manifestó Galván y agregó, “sobre todo en las reuniones sociales, el uso de barbijo en los lugares cerrados, sanitizar los elementos que se compran en el supermercado antes de guardarlos, limpiarlos con alcohol por fuera; desinfectar todo lo que es verdura y fruta antes de comerlo. Es un momento en el que hay que maximizar de nuevo las precauciones porque la principal vía de contagio del virus sigue siendo el contacto entre la superficie contaminada por una gotita que cayó, alguien que lo toca con la mano y luego se lo lleva a las vías respiratorias. Esa es la primera fuente de contagio y la segunda es la vía aérea pero no por aerosol, por gota”.

Finalmente, el referente de la Clínica Chapelco resaltó que “la principal forma de prevenirlo es con el lavado de manos, no hay nada mejor. Son 20 segundos de alcohol en gel en las manos en todo momento, en el trabajo si tenés tareas administrativas y estás tocando papeles cada media hora un lavado con alcohol en gel y obviamente si están compartiendo la oficina tenés que estar con barbijo”.