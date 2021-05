La EPET 21 ya tiene su carga de gas, ahora faltan los auxiliares de servicio para comenzar con los talleres

El lunes por la mañana la escuela le informó a los padres, alumnos y docentes de la institución que había una demora en la carga del Zeppelin de gas, motivo por el cual, no se podían calefaccionar las aulas. A pesar del frío, los alumnos solicitaron poder continuar con las clases presenciales y así lo hicieron. Cerca del mediodía del martes llegó el camión y la escuela ya cuenta con el gas para la calefacción.

Foto gentileza

En comunicación con RSM Radio, Marcelo Ávila, director de la EPET 21 explicó que “el pedido se hizo en tiempo y forma, el problema según lo manifestaron desde el distrito escolar fue que había un desabastecimiento en YPF y por eso no pudieron cumplir con los tiempos estipulados”. Además, aseguró que “normalmente tardan 3 días, pero pueden llegar a tardar hasta 15, como máximo, en casos de situaciones como estas que hay desabastecimiento o algún otro tipo de problemas”.

Esta situación dejó en claro que los chicos tienen muchas ganas y una gran necesidad de tener clases presenciales, a tal punto que ellos mismos fueron los que pidieron “por favor” seguir yendo. Según contó el director de la EPET 21, “cuando empecé a hablar curso por curso con los chicos, para explicarles la situación, casi unánimemente me pidieron por favor que no suspendiera las clases porque ellos querían estar en las aulas y que enfrentaban el frío con más abrigo». También manifestó que “me sorprendió y me conmovió mucho porque en todos los cursos fue igual, no es que fueron 5 estudiantes, fue casi el 100% del alumnado del turno mañana, que es el más frío”.

Fue gracias a este pedido que finalmente decidieron mantener las clases presenciales a pesar del frío y la falta de calefacción en la EPET 21. En este sentido, Ávila afirmó que “no tengo ninguna duda de que los chicos quieren venir a la escuela, de hecho lo manifiestan en forma directa y en forma indirecta” y añadió que “como director yo no quiero que sufran las clases y lógicamente la decisión la dejamos a criterio de cada familia para que decidieran si enviaban a los chicos a la escuela. A los que no vinieron no se les va a pasar la inasistencia”.

Otro de los puntos a resaltar de esta situación fue que los docentes también le pusieron el cuerpo al frío, “se emponcharon” y fueron a dar las clases para estar junto a sus alumnos. “En todos los cursos que hay clases – dijo Ávila – están todos los docentes trabajando y eso también es algo qué quería resaltar. Hay tantas ganas de los estudiantes y de los docentes que un alumno ingreso con una estufa eléctrica para calefaccionar el aula donde tenía que cursar”.

Al ser consultado por los talleres, Marcelo Ávila explicó que “en la EPET 21 todavía no comienzan porque estamos con falta de cobertura de auxiliares de servicio, los cuales son especialmente importantes en esta época de pandemia porque, si bien el rol docente en escuelas técnicas incluye dentro de la capacitación, el orden y la limpieza del espacio de trabajo no contiene lo que es la desinfección que establece el protocolo, entonces estamos hablando con los responsables de este sector para ver de qué manera podemos solucionarlo” y aseveró que “ya se pidió la cobertura de estos cargos y estamos esperando que se resuelva para poder empezar”.