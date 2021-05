Tras una asamblea trabajadores autoconvocados de la Salud permitieron el paso de camiones en tandas

Este martes por la tarde los trabajadores autoconvocados de la Salud luego de una asamblea realizada en el corte que mantienen a metros del puente del río Correntoso en Villa La Angostura, decidieron permitir el paso de camiones en tandas. Durante todo el día el paso de vehículos fue normal, a excepción de los camiones internacionales que hacen el circuito «Chile- Chile» y de esa manera unen el paso fronterizo Cardenal Samoré con Punta Arenas, Chile, recorriendo unos 1.800 kilómetros por la Patagonia Argentina.

Este pasado lunes, sin la presencia de efectivos de Gendarmería Nacional se volvieron a generar situación de tensión, violencia y contrapiquete de los camioneros chilenos que estaban varados. Ante la imposibilidad de avanzar, los transportistas este lunes por la tarde habían puesto ramas y un camión sobre la Ruta 40, impidiendo así el paso de cualquier vehículo.

Este martes y al notar que los ánimos «estaban muy violentos», se decidió dejar pasar a 20 vehículos «así se descomprime un poco la situación». Además se pudo observar una importante cantidad de efectivos de Gendarmería a ambos lados del sector en conflicto, controlando en todo momento que la situación se mantenga dentro de los parámetros normales, pese a la tensión que tiene este conflicto salarial que lleva 23 días.

En el corte quedaron «aproximadamente 40 camiones chilenos». «Fuimos a la frontera (Paso Cardenal Samoré) a avisar que mañana vamos a dejar pasar a 20 más y pudimos ver que desde el lado chileno no había ninguno esperando ingresar al país», apuntó el chofer del hospital Castro Rendón, Raúl Baigorria, quien está en Villa La Angostura apoyando la medida.

Si bien están dejando pasar algunos vehículos en particular, la situación es complicada y, al parecer, el conflicto no está solucionado. La cifra del aumento del 53,09 por ciento fue aceptada por un sector de los autoconvocados. Entonces, el piquete busca atentar contra la relación bilateral entre Argentina y Chile porque no están dejando circular a los transportistas del vecino país.

Unos 70 camiones se mantienen en espera fuera del ejido urbano de Villa la Angostura, parte en Dina Huapi y otro tanto lo hace en cercanías de paso Cardenal Samoré luego de haber realizado los trámites de Aduana para ingresar en territorio argentino.