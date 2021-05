Los Trabajadores Autoconvocados de Salud realizarán una olla popular frente a Casa de Gobierno

Los Trabajadores de Salud Autoconvocados realizarán este viernes a las 9 de la mañana, una asamblea interhospitalaria y olla popular frente a casa de gobierno. Como habían anunciado en días anteriores, los cortes de ruta se levantaron en su totalidad, pero continuarán con medidas de fuerza para exigir que se revean los sumarios y descuentos que algunos de sus compañeros percibieron durante los más de 60 días que llevan de lucha.

EL jueves se levantó el último corte que quedaba, de los 26 que llegaron a haber a lo largo y ancho de la provincia y es por eso que en sus Redes Sociales, los Autoconvocados, compartieron imágenes con la convocatoria para la olla popular que realizaran el día 7 de mayo y aseguraron que “los elefantes seguimos en lucha” como ya lo habían manifestado continuarán con su reclamo pero desde el interior de las instituciones. Además, subrayaron que “no se puede volver a ser la primera línea con descuentos y sumarios”.

La decisión de levantar el corte del puente Correntoso en la localidad de Villa La Angostura tuvo que ver con la situación epidemiológica de la provincia y no con el nuevo acuerdo entre ATE y el gobierno provincial. Marcela Rodríguez, enfermera del hospital de Villa La Angostura, explicó a La Angostura Digital que no fue una decisión fácil, pero que «con la escalada en el aumento de números de casos de Covid no solo en la localidad, sino en el resto de la provincia” era lo correcto y agregó que “continuaremos la lucha con otras medidas desde otros espacios”.

En cuanto a los trabajadores del Hospital Dr. Ramón Carrillo, Julieta Tarifeño, trabajadora del nosocomio y vocera de los autoconvocados, dijo que por ahora no se tomará ninguna medida concreta porque la situación del hospital no lo permite”. Cabe recordar que en nuestra localidad las UTI (Unidades de Terapia Intensiva) del Hospital Carrillo y de la Clínica Chapelco están con una ocupación del 90% y que tanto el Dr. Juan Cabrera, jefe de Zona Sanitaria IV, como el coordinador de la Clínica Chapelco, Alejandro Galván habían coincidido en declaraciones a RSM Radio al decir que la ciudad está atravesando un momento complejo y al límite.