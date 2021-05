Gráficamente Las Arce: cuando el diseño y la impresión acompañan las necesidades de comunicación visual de cada emprendimiento

El trabajo de captar una idea, comprender una necesidad, para luego comenzar a diseñar, lograr una buena comunicación visual, elegir los materiales acordes, producirlos y montarlos, implica un desafío constante y apasionante que sólo puede lograrse con estudio y años de oficio. Gráficamente nació en 2006 en San Martín de los Andes, con una sociedad inicial, para dar soluciones en estos temas. Y en el 2018, ya con nueva sociedad, que suma “Las Arce” a la marca original, profundizan este proceso de trabajo e incursionan en algunas propuestas artísticas, ya sea compartida o de producción propia.

El emprendimiento es llevado adelante por las hermanas Verónica y Alejandra Arce. Ambas nacieron en Las Flores, provincia de Buenos Aires, estudiaron en La Plata y, luego, con varios años de diferencia, se instalaron en San Martín de los Andes. Verónica, diseñadora gráfica y artista visual, llegó en el 2001, mientras que Alejandra, arquitecta, diseñadora gráfica y fotógrafa, lo hizo en 2018, para sumarse como nueva socia de lo que sería de ahora en más Gráficamente Las Arce.

Las hermanas Arce se complementan en el trabajo cotidiano. Y si bien Alejandra se inclina más por las labores de diseño y Verónica por las de producción, ambas comparten miradas, discuten sobre los materiales a utilizar, y analizan e interpretan muchas veces juntas las necesidades de cada cliente. Es que hacen un trabajo artesanal y personalizado, involucrándose en cada proyecto para buscar la mejor solución gráfica a su necesidad. Completa el equipo Juan Alfonso, con amplia experiencia en el rubro, quien se encarga de algunas terminaciones y colocaciones.





Vero explica a RSM: “Por un lado hacemos diseño y comunicación visual y por el otro lado ofrecemos servicios de impresión, gigantografías, impresión láser, y todo lo que es plotter, recortes, cartelería, banners, banderas, carteles de obra, vidrieras, gráfica vehícular, estampados y letras corpóreas. Las gigantografías, en grandes dimensiones y en diferentes materiales, son trabajos que nos encanta hacer”.

Luego agrega: “A partir de la inclusión de Ale como socia, le buscamos otra vuelta al diseño, y trabajamos mucho con otros colegas que vienen a realizar aquí su producción. Queremos que se respete el trabajo del diseñador, que es lo que estudiamos, y sentimos que hay que poner en valor y jerarquizar la profesión”.







En este sentido, Alejandra reflexiona: “A veces tenemos la sensación de que la gente cree que uno tiene en la cabeza un catálogo de ideas y que vas a tener una respuesta para cada cosa. Y en verdad nosotras hacemos un trabajo personalizado. Si vos me venís a pedir una tarjeta, yo no te voy a mostrar diez modelos para que elijas uno; sino que me voy a sentar con vos, para ver qué es lo que vendés, qué cosas te gustan o identifican, y comenzamos a trabajar en ese proceso creativo, con todos los aspectos que hay que tener en cuenta. Muchas veces, si hay que hacer una vidriera o un ploteo de vehículos, relevamos los lugares, analizamos lo que quieren comunicar, y sugerimos cambios de material de acuerdo a lo que necesitan y a nuestra experiencia. Es decir, nos involucramos en el proceso”.

Vero completa la idea: “Nos encanta cuando nuestros clientes nos dicen, una vez finalizado el trabajo, que era justo lo que esperaban. Ahí comprendemos que supimos interpretarlos y eso está buenísimo. Queremos clientes felices. Pensá que tenemos algunos desde nuestros inicios, hace 15 años. Entonces, se forma un vínculo, nos involucramos y le dedicamos tiempo a cada desarrollo”.

Vero y Ale hablan con pasión de lo que hacen y se encuentran buscando permanentemente esa conjunción que a veces puede darse entre diseño, producción y arte. También hablan gustosas sobre alianzas y redes. Sea tanto con otros diseñadores, como con emprendedores locales, que ahora tienen su lugar en un nuevo espacio dentro de su local: La tiendita de Las Arce, que las acerca a esa búsqueda artística que desarrollan, sus pinturas y fotos.

Allí se pueden encontrar y comprar por ejemplos cuadernos y agendas, velas, lámparas, fotos impresas y montadas en vinilo, letras para pintar y decorar, calcos decorativos, cuadros y algunas perlitas más realizadas por ellas, o algunos de los productos hechos en San Martín de los Andes que les gusta tener en este rincón de cosas para regalar y regalarse. Por supuesto, allí está Eripia, la agenda perpetua, que además promueve la escritura, realizada por ellas y otras dos mujeres de la ciudad.

Ale confiesa: “La idea del artista total que crea y a su vez produce, que es algo que vimos hace tiempo en la facultad, y donde está presente la idea de hacer todo lo que se te ocurra, en el taller amplio, colectivo, es un concepto que nos acompaña”. Ambas gustan de compartir proyectos y trabajar en equipo, nutriéndose de la mirada de otros en el proceso. Y además, son amigables con la naturaleza. Por ejemplo, las tintas que usan para el plotter son ecológicas, lo que posibilita además que la máquina esté a la vista. También separan los restos de materiales, como vinilo, papel y cartón, y los llevan al Sirve. Porque algo que te marca desde que llegás a esta ciudad, es que al ambiente lo cuidamos entre todos.

Graficamente Las Arce está ubicado en Av. Koessler 1542, su teléfono es 420982, y atienden al público de lunes a viernes, de 10 a 17 horas. En las redes se las encuentra como @graficamente.lasarce. Un espacio donde buscar diseño y desarrollo de la imagen, producir, imprimir y colocar, si hiciera falta. Donde encontrar cosas lindas. Donde crear es un concepto que trabajado de manera comprometida y personalizada se hace realidad.

