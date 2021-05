Julieta Tarifeño: «Nosotros no podemos suspender la atención por la situación de covid»

Durante los días miércoles y jueves, los trabajadores de salud autoconvocados de la provincia de Neuquén realizarán un paro como medida para visibilizar la situación laboral que atraviesan algunos de sus compañeros, los cuales sufrieron descuentos, sumarios y hasta denuncias penales por los más de 60 días que se estuvieron manifestando en reclamo por un aumento salarial acorde a la situación sanitaria y económica que atraviesa el país. En San Martín de los Andes, el escenario es diferente y es por eso que Julieta Tarifeño, la vocera de los autoconvocados locales, le aseguró a RSM que «nosotros no podemos suspender de nuevo la atención por la situación de covid».

Si bien los trabajadores de salud estuvieron de acuerdo en regresar a sus puestos de trabajo para hacerle frente a la segunda ola de coronavirus, de manera unánime aseguraron que la lucha no terminó, que no están conformes con el nuevo acuerdo entre ATE y el gobierno provincial porque no contempla los descuentos y sumarios que percibieron algunos de sus compañeros y aseveraron que solamente regresaron a los hospitales para demostrar su apoyo y respaldo a la comunidad que durante los más de dos meses de reclamos estuvieron apoyándolos y acompañándolos.

Por su parte, la vocera del Hospital Dr. Ramón Carrillo, explicó que la situación actual de los trabajadores de salud locales es diferente a la de muchos de sus compañeros y es por eso que “por ahora no pensamos tomar ninguna medida”, aunque sí “estamos organizando un locro para el 25 de mayo para recaudar dinero para el fondo de huelga y ayudar a los compañeros que tuvieron descuentos, aunque también es para visibilizar la problemática”. Además, aseguro que “es muy difícil seguir al ritmo que veníamos, trabajando con normalidad”.

El aumento de casos y la celeridad con la que crece la curva de contagios hizo que los trabajadores de salud pongan en un segundo plano su lucha para avocarse a la atención de los pacientes. Es por eso, que enviaron una carta abierta a las organizaciones gremiales, sociales, políticas y de Derechos Humanos solicitándoles que “se sumen, repliquen y multipliquen la campaña nacional que impulsamos desde la asamblea interhospitalaria por la anulación de sumarios y causas penales y fondo de huelga”. A su vez, indicaron que “después de más de dos meses de lucha, con cortes de ruta en el corazón de Vaca Muerta y en distintos puntos de la provincia, con marchas masivas junto a la comunidad, logramos un primer triunfo de nuestra lucha arrancando un aumento al básico para todos los estatales de la provincia”.

Cabe recordar, que al inicio del reclamo Carlos Quintriqueo, secretario general ATE, se había mostrado en contra del reclamo e incluso había dicho que los autoconvocados eran una pequeña minoría y que no tenían representatividad. A pesar de esto, con la presión que los cortes de ruta lograron ejercer al no permitir el paso de los camiones que abastecían a las diferentes localidades de combustible y otros bienes, el secretario tuvo que volver a sentarse en una mesa de negociación con el gobierno provincial y cerró con un aumento de 53% para toda la administración pública.

Sin embargo, la relación entre los trabajadores de salud y los representantes de ATE no se recompuso, por el contrario. “El gobierno del MPN, con la complicidad de la burocracia sindical de ATE Neuquén, decidió descontar hasta el 70% de nuestros salarios e iniciar sumarios y causas penales que pueden terminar en el despido de cientos de trabajadores de salud fundamentales para sostener hoy los hospitales y centros de salud”, afirmaron en el escrito y agregaron que “intentan sancionarnos por reclamar por nuestros derechos laborales y por el derecho a la salud de la población. Porque con nuestra lucha dejamos en evidencia el vaciamiento de la salud pública y dónde están los recursos en esta provincia”.

Desde la asamblea interhospitalaria llamaron a todos los trabajadores de los hospitales públicos de la provincia a sumarse a un paro por 48 horas los días 12 y 13 mayo. El miércoles es el “Día Internacional de la Enfermería” y marcharán los Hospitales y Centros de Salud, en Defensa de la Salud pública “dejando claro nuestro rechazo a los sumarios, causas penales y descuentos”. También habrá una conferencia de prensa a las 10 de la mañana. El jueves se realizarán actividades en cada hospital y centros de salud. “Nuestra lucha continúa y les solicitamos a ustedes, que desde el día uno nos acompañan en esta verdadera rebelión, a que hagan un pronunciamiento público por el derecho a la protesta, por la anulación de los sumarios y causas penales a los trabajadores y trabajadoras de salud de Neuquén, así como un aporte a nuestro fondo de huelga”, concluyeron.